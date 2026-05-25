Salomón Jara Cruz reiteró su compromiso de mantener comunicación permanente con el magisterio oaxaqueño para atender diversos planteamientos contenidos en el pliego petitorio estatal.

Como parte de su compromiso con la educación y los derechos de las y los docentes, el Gobierno de Oaxaca mantiene acompañamiento permanente a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mediante mesas de trabajo enfocadas en atender sus necesidades y peticiones.

Salomón Jara fortalece diálogo con la Sección 22 del SNTE

El mandatario estatal subrayó que su administración respeta el derecho a la libre manifestación de las y los trabajadores de la educación, privilegiando el respeto, el diálogo y la coordinación institucional como la mejor vía para avanzar en acuerdos.

Posteriormente, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, informó sobre los avances de las mesas de diálogo con la representación sindical y las acciones implementadas para atender distintos rubros del sector educativo.

Entre los principales temas atendidos destacan la contratación de 4 mil 705 normalistas, pagos únicos, primas de antigüedad para personas pensionadas, entrega de mobiliario escolar y equipo tecnológico, atención de incidencias, bonos para jubilados y la reapertura del Centro de Atención Psicopedagógica de Preescolar (CAPP), entre otros apoyos.

Salomón Jara atiende peticiones de la Sección 22 con inversión educativa histórica. (Cortesía)

Gobierno de Oaxaca invierte más de 6 mil millones en educación

El Gobierno del Estado informó que la inversión destinada a estas acciones asciende a 6 mil 117 millones 149 mil 467 pesos, además del seguimiento a 7 mil 512 procesos administrativos relacionados con la Sección 22 del SNTE.

En otro tema, Salomón Jara Cruz dio a conocer que Oaxaca registró avances importantes en el Índice de Paz México (IPM), al pasar del lugar 15 al 8 entre 2023 y 2026, posicionándose entre los estados con mejores condiciones de paz del país.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, explicó que esta mejora de siete posiciones refleja resultados medibles derivados de una estrategia enfocada en atender las causas de los conflictos y fortalecer la gobernabilidad.

Asimismo, destacó que por primera vez Oaxaca cuenta con un Programa de Paz para la Construcción de Gobernabilidad, el cual establece una metodología territorial orientada a la prevención de conflictos sociales y al bienestar de la población.