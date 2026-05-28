El gobernador Salomón Jara Cruz inauguró la XII Conferencia Latinoamericana de Interacción Humano-Computadora (CLIHC 2026), la cual se realiza por primera vez en Oaxaca los días 27, 28 y 29 de mayo.

El encuentro reúne a investigadores, estudiantes, empresas e instituciones interesadas en el desarrollo de tecnología centrada en las personas, además de impulsar el talento juvenil y la innovación tecnológica en Oaxaca.

Salomón Jara destaca el papel de jóvenes y universidades en la innovación tecnológica

Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el mandatario estatal celebró que juventudes, universidades e instituciones públicas trabajen de manera conjunta para resolver problemas reales mediante el uso de la tecnología y la inteligencia artificial.

Asimismo, reconoció el valor de los proyectos presentados durante el hackathon, así como la creación de nuevas alianzas e ideas capaces de transformar realidades mediante un modelo de gobierno enfocado en la educación, la ciencia y la innovación tecnológica como pilares del desarrollo de Oaxaca.

Durante la conferencia se desarrollan talleres, ponencias y actividades académicas relacionadas con inteligencia artificial, accesibilidad, inclusión digital, salud, patrimonio cultural, educación y diseño de experiencias interactivas.

Oaxaca se convierte en capital de tecnología e innovación con CLIHC 2026. (Cortesía)

Por su parte, el organizador local de CLIHC 2026, Carlos Alberto Martínez Sandoval, destacó que esta conferencia es una de las más importantes de América Latina en materia de interacción humano-computadora, al promover tecnología que facilite y mejore la vida de las personas.

En esta edición participan investigadores y universidades de países como Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón, Colombia, Chile, Guatemala y Países Bajos, fortaleciendo redes de colaboración científica y tecnológica.

Además, el encuentro impulsa el trabajo interdisciplinario entre especialistas en computación, diseño, mecatrónica, ciencias empresariales y medios interactivos, así como temas relacionados con creatividad, inteligencia artificial e igualdad de género.