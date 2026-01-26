Oaxaca realizó la primera consulta de revocación de mandato y la jornada concluyó con pocas incidencias.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) concluyó la Jornada de Revocación de Mandato realizada el domingo 25 de enero.

Concluye Jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca con pocas incidencias

La Jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca concluyó a las 18:00 y se contó con 2 mil 815 casillas y se reportó la quema de urnas y boletas en localidades como Estación Sarabia en el Itsmo de Tehuantepec.

A pesar de estos hechos, se reportó pocas incidencias durante la Jornada de Revocación de Mandado de Oaxaca.

Salomón Jara convoca a la revocación de mandato (Salomón Jara en X)

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca confirmó que hubo quema de urnas y boletas en:

Estación Sarabia

San Juan Guichicovi

Mientras que en Santa María Zaniza se informó de la retención de una funcionaria, quien fue señalada de presuntamente rellenar urnas marcadas.

Autoridades de Oaxaca abrieron cuatro carpetas de investigación por los hechos ocurridos en:

Santa María Apazco

Reforma de Pineda

Santiago Amoltepec

Oaxaca de Juárez

Al cierre de la jornada, se trasladaron los paquetes electorales a los Consejos Distritales, donde se realizará el cómputo oficial a través del Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato.

Revocación de mandato (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

No habrá PREP ni conteos rápidos en la Jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informó que no habrá PREP, publicación de resultados preliminares, ni conteos rápidos como ocurre en las elecciones.

Los resultados de la Jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca se darán a conocer una vez que se termine de contar todos los votos y dicho resultado será confirmado por el Tribunal Estatal Electoral.

Los ciudadanos serán quienes decidan si Salomón Jara Cruz permanece como gobernador de Oaxaca; esta es de las primeras entidades en aplicar este ejercicio electoral.