Salomón Jara mantiene respaldo en Oaxaca tras la consulta de revocación del mandato, así lo demuestran los resultados preliminares.

Revocación de mandato de Salomón Jara: así va el proceso (Captura de pantalla )

De acuerdo con los primeros resultados obtenidos, más del 58% (509 043 votos) han solicitado que Salomón Jara siga en la gubernatura.

Mientras que el más del 39% (342 426 votos) han solicitado que se revoque el mandato de Salomón Jara por pérdida de confianza.

Los resultados preliminares muestran el 2.89% (25 416) de votos nulos.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) señaló que cuentan con un avance del 93.0373% (2619 de 2815) del conteo de actas.

Se logró instalar 2,729 de las 2,815 casillas previstas en todo el territorio.

El IEEPCO reporta una participación ciudadana del 29.1% con 853 mil 664 votos de 3 millones 130 mil 405 de personas que se encuentran en la lista nominal.

Salomón Jara agradece apoyo en la consulta por la revocación de su mandato

Con una participación limitada y un conteo aún en proceso, Salomón Jara sostuvo que la ciudadanía mostró su respaldo a su administración.

Resaltó que la diferencia de votos es suficiente para considerar irreversible la tendencia a favor de su continuidad al frente del gobierno de Oaxaca.

Salomón Jara Cruz destacó que Oaxaca es el primer Estado de México que implementa una consulta de revocación de mandato.

El mecanismo de revocación de mandato fue una de las promesas de campaña de Jara Cruz, quien asumió la gubernatura en diciembre de 2022.

La consulta se realizó en las ocho regiones del estado, con la convocatoria abierta a todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral mayores de 18 años.

En la boleta se planteaba si la ciudadanía se encontraba de acuerdo en que el mandato de Salomón Jara Cruz fuera revocado por pérdida de confianza o si debía permanecer hasta el final de su periodo constitucional.