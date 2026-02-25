Italivi Sarahí Juárez Ramírez, alcaldesa de San Agustín Amatengo fue retenida y golpeada por pobladores de su municipio en medio de la discusión por la revocación de mandato.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero, al término de la sesión del Congreso de Oaxaca luego de que los diputados rechazaran la revocación de mandato de la alcaldesa.

Luego de que se rechazara la propuesta, los ciudadanos que se manifestaban a favor de su revocación ingresaron al recinto para retener y golpear a la alcaldesa de San Agustin Amatengo.

Pobladores de San Agustín Amatengo retienen a alcaldesa por presunta malversación

Los pobladores de San Agustín Amatengo que se manifestaban por la revocación del mandato de Italivi Sarahí Juárez Ramírez, retuvieron a la alcaldesa luego de que se desechara la medida.

Los ciudadanos acusan a la alcaldesa de malversación de recursos del municipio por parte de la alcaldesa por lo que, al no haber sido aprobado el proyecto para su destitución, decidieron llevársela para que “diera la cara” al pueblo.

Retienen a la alcaldesa en San Agustín Amatengo (Especial)

Los hechos ocurrieron luego de que se desechara el proyecto donde su suplente tomaría el cargo, con 21 votos en contra y 8 a favor.

Esto provocó que varios legisladores fueran agredidos física y verbalmente; la alcaldesa fue sacada del Congreso por la fuerza e ingresada a una ambulancia con la que los pobladores buscaban regresarla a San Agustín Amatengo.

Según los manifestantes, buscaban que la alcaldesa “diera la cara” a los ciudadanos; sin embargo, el vehículo de emergencia fue interceptado por la policía en Zaachila.

En este operativo se rescató a la alcaldesa y se detuvo a quienes la retuvieron y trasladaron en la ambulancia.

Congreso de Oaxaca condena agresión a alcaldesa de San Agustín Amatengo

Luego de la agresión que se registró en el Congreso de Oaxaca contra la alcaldesa, legisladores del estado se pronunciaron en contra de las acciones violentas.

En esta agresión, también fue golpeada y agredida la diputada Concepción Rueda Gómez, informó el Congreso.

“Condenamos enérgicamente los hechos ocurridos en el Recinto Legislativo, donde pobladores de San Agustín Amatengo, agredieron a nuestra compañera diputada Concepción rueda Gómez y a la presidenta municipal de este municipio, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, a quien golpearon y retuvieron contra de su voluntad” Congreso de Oaxaca

Las y los diputados señalaron que el Congreso es un espacio para el diálogo donde “toda diferencia debe resolverse dentro del marco de la ley”.