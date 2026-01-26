La Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE) informó que la Jornada de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca concluyó de manera satisfactoria, tras la instalación del 99.96 por ciento de las casillas, lo que permitió que las y los oaxaqueños emitieran su voto en un entorno de orden y seguridad.

Consulta inédita de Revocación de Mandato en Oaxaca

Durante conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, señaló que esta consulta ciudadana, inédita en el estado y en el país, se desarrolló con tranquilidad, orden y seguridad, cumpliendo con uno de los principios fundamentales de la vida democrática “El pueblo pone y el pueblo quita”.

Esto demuestra que el Gobierno que encabeza Salomón Jara promueve y construye la paz social, la gobernabilidad y la seguridad; y que los procesos democráticos como este que se están instalando por primera ocasión en Oaxaca, pueden llevarse a cabo con orden, legalidad y respeto pleno a la decisión del pueblo. Jesús Romero López

El funcionario estatal agregó que todas las instituciones de gobernabilidad, seguridad y procuración de justicia que integran la MOSE acompañaron el proceso de principio a fin, y que ahora se dará paso a la espera de los resultados oficiales que emita el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Asimismo, señaló que se brindará acompañamiento al traslado de los paquetes electorales y al resguardo de los consejos distritales, hasta la conclusión total del proceso.

Jesús Romero López detalló que una casilla, correspondiente a la sección 1781 de la agencia Tierra Colorada, en el municipio de Santa María Apazco, distrito de Nochixtlán, no fue instalada, mientras que otras seis casillas no fueron autorizadas en el encarte oficial.

Revocación de Mandato en Oaxaca concluye en paz y con alta participación (Cortesía)

Acompañado por el fiscal general del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, y el fiscal especializado en Delitos Electorales, Iván García López, informó que durante la jornada se registraron 491 incidentes menores, entre ellos retrasos en la instalación de casillas, falta momentánea de materiales, interrupciones breves por fallas eléctricas o condiciones climatológicas, así como cambios de ubicación por el clima.