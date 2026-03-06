Durante la madrugada de este viernes 6 de marzo se registró un voraz incendio en Punta Zicatela que arrasó con 70 locales en Puerto Escondido, Oaxaca.

Restaurantes, hostales y comercios quedaron destruidos por las llamas, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

Incendio consume hasta 70 locales en Punta Zicatela, Oaxaca

A través de las redes sociales se han viralizado varios videos que muestran el voraz incendio que arraso la zona de Punta Zicatela, perteneciente al municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes el incendio empezó alrededor de las 01:45 horas de este viernes 6 de marzo y duró al menos cinco horas.

Debido a que la mayoría de las edificaciones en la franja costera se encuentran construidas de palma, madera y materiales ligeros, el incendió se propagó rápidamente.

Según informes preliminares de seguridad, el fuego afectó de forma directa hasta 70 locales, entre restaurantes, cabañas, locales comerciales y algunas viviendas.

Román Valencia, presidente municipal de Santa María Colotepec, confirmó que pese a la devastación material no se reportan pérdidas humanas ni heridos de gravedad.

El presidente municipal informó que fue un total de 40 cabañas afectadas, más 15 locales, además de 20 locales comerciales y otras 15 palapas las consumidas por este incendio.

Pese a devastador incendio, las actividades turísticas en Punta Zicatela, Oaxaca se mantienen

Ante la emergencia, se activó un despliegue interinstitucional en el que participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Policía Estatal y Municipal, así como Protección Civil Estatal.

A las labores de sofocamiento se sumaron ciudadanos y piperos locales, quienes trabajaron para evitar que las llamas se siguieran propagando.

El incendio que quedó extinguido a las 6 de la mañana de este viernes, reportándose cuantiosas pérdidas materiales en una de las zonas turísticas más concurridas de Puerto Escondido.

Durante el transcurso de la mañana comenzaron los trabajos de remoción de escombros y limpieza.

Tras el incendio, se implementó un plan de recuperación económica para los comerciantes que perdieron su patrimonio en cuestión de minutos.

Además, se mantiene vigilancia permanente y acompañamiento a los prestadores de servicios afectados para evaluar los daños estructurales.

Las causas que originaron el incendio aún se desconocen y permanecen bajo investigación.

Las actividades en Punta Zicatela y sus alrededores se desarrollan de manera normal bajo la supervisión y resguardo de las autoridades competentes.