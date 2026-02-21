Este viernes 20 de febrero de 2026 se reportó un fuerte incendio de pastizales en Jardines del Recuerdo, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.

El siniestro fue difundido en redes sociales, donde vecinos compartieron imágenes de la columna de humo visible desde municipios como Cuautitlán Izcalli.

Incendio en Jardines del Recuerdo (Redes sociales)

Incendio en Jardines del Recuerdo moviliza a Protección Civil Tlalnepantla

La cuenta oficial de Protección Civil Tlalnepantla confirmó que se atiende un incendio de pasto en la zona afectada.

Elementos de la dependencia y bomberos municipales trabajan en el lugar para sofocar las llamas registradas la noche del viernes 20 de febrero.

La columna de fuego generó sorpresa entre habitantes de Tlalnepantla, quienes reportaron la magnitud del incendio mediante fotografías y videos difundidos ampliamente en redes.

Autoridades municipales informaron que, hasta el momento, no existe riesgo para la población cercana y no se ha considerado necesario desalojar viviendas.

Horas antes, en el mismo municipio, se registró otro incendio de pasto en Tenayo que fue atendido por cuerpos de emergencia.

De acuerdo con Protección Civil Tlalnepantla, por la tarde las llamas en Tenayo alcanzaban 90% de control y sofocación a las 16:20 horas.

El gobierno municipal indicó que el incendio previo fue sofocado, pero aparentemente el fuego se reavivó más tarde en Jardines del Recuerdo.