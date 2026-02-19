Una fuerte explosión de pirotecnia sacudió la noche del miércoles 18 de febrero a la localidad de San Miguel, en el estado de Oaxaca, dejando como saldo un hombre herido de gravedad.

De acuerdo con los reportes, el incendio se suscitó en un almacén de pirotecnia ubicado sobre la calle Pinos, esto en San Miguel Etla, municipio de San Juan Bautista Guelache, Oaxaca.

Explota almacén de pirotecnia en San Miguel Guelache, Oaxaca; un hombre resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo

Una fuerte explosión en un almacén de pirotecnia generó alarma entre los habitantes de San Miguel, Guelache, Oaxaca.

Testigos alertaron a las autoridades a través de llamadas al 911, luego de escuchar un fuerte estruendo y observar intensas llamas que generaron un gran columna de humo visible desde distintos puntos de la comunidad.

La explosión generó un incendio de grandes dimensiones y provocó el estallido de varios cohetes, por lo que se activó la respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia.

Explosión de pirotecnia en San Miguel Guelache, Oaxaca deja herido de gravedad (Captura)

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca y personal de Protección Civil, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas de Oaxaca desplegó ambulancias para atender la emergencia, la cual dejó a un hombre, identificado como Lázaro “N”, presunto propietario del lugar, quien presentó quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo.

Debido a ello fue trasladado de urgencia al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar, en donde fue ingresado bajo Código rojo y permanece bajo atención especializada.

Personal de Bomberos logró controlar las llamas tras unas horas de labores, por lo que elementos periciales comenzarán con las indagatorias correspondientes y determinar qué provocó la explosión.