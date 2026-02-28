Este 27 de febrero se registró un incendio en el municipio de Tecámac, Estado de México. Primeros reportes señalan que se trata de una fábrica de unicel.

Desde la autopista México-Pachuca se observa una columna de humo que inevitablemente atrae miradas de aquellos que circulan cerca de la zona.

El siniestro ocurre a la altura del kilómetro 39 de la vialidad, cerca de la salida que conduce al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Debido a que en ese lugar se encuentra un basurero, las llamas se habrían extendido a pastizales consumiendo llantas y deshechos, razón por la que el incendio se intensificó.

En redes sociales circulan videos en donde se aprecia el muro de humo negro que se desprende de la bodega de unicel, donde se almacenaban otros materiales.

Bomberos intentan controlar el fuego en Tecámac

Cuerpo de bomberos y equipos de emergencia municipales arribaron a la zona para controlar el incendio de una fábrica de unicel en Tecámac.

Oficiales de tránsito se presenciaron para cerrar el paso a curiosos, así como para brindar apoyo a vehículos que transitan por el lugar, a cuyos conductores se les recomienda reducir la velocidad y atender indicaciones.

No se reportan pérdidas físicas tras incendio en Tecámac

Hasta el momento, por el incendio en Tecámac no se reportan pérdidas físicas, solo materiales. Tampoco se habla de personas lesionadas.

No obstante, se espera que en horas posteriores autoridades den un informe sobre el siniestro en Tecámac.

Así como el cuerpo de bomberos, en colaboración con peritos en investigación de incendios y autoridades estatales, analicen la escena para identificar el punto de origen y la causa.

Una vez que se esclarezcan los hechos, se fincarán responsabilidad según corresponda.