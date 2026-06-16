Saúl Bravo, hermano del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo, confirmó la versión de que pidió protección directa al gobierno de Salomón Jara Cruz antes de ser asesinado.

“Sí se pidió protección al gobierno de Oaxaca en una Mesa de Seguridad. No lo dejó por escrito… dijeron que lo iban a cuidar, eso lo dijo el fiscal (de Oaxaca)…” Saúl Bravo. Hermano de Joel Bravo

El hermano del edil asesinado exigió seriedad al gobernador Salomón Jara ya que insistió fue real la petición de protección.

Cuestionó durante el programa de Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, que si no le dieron la protección en seguridad a su hermano como funcionario municipal, qué pasará con la población en general.

Familia de Joel Bravo exige seriedad al gobernador Salomón Jara

El día anterior, Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), reveló con información de la familia que Joel Bravo había pedido protección al gobierno del estado, la cual no llegó.

No obstante, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz negó la situación y posteriormente rectificó con diferencia de horas.

Ante ello, Saúl Bravo, pidió atender el caso pues dijo que su hermano era un hombre que no tenía problemas personales con nadie y la sociedad está temerosa por el incremento de la inseguridad en la región.

Hermano de Joel Bravo confirma secuestro y extorsión

El hermano de Joel Bravo también confirmó el secuestro del 6 de mayo, relató que fue liberado pero siguió siendo extorsionado con exigencias de dinero y bienes materiales.

El 15 de mayo pidió protección al gobierno del Estado de Oaxaca durante una Mesa de Seguridad.

Además del gobernador Salomón Jara, los fiscales de Oaxaca y Puebla estaban enterados de la extorsión que siguió tras su secuestro a pesar de ser presidente municipal de San Miguel Amatitlán.