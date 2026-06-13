El Gabinete de Seguridad de México aseguró que no habrá impunidad en el asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez.

No habrá impunidad. El Gabinete de Seguridad ha reforzado su presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y reforzar los esfuerzos de seguridad Gabinete de Seguridad

A través de redes sociales, dicha dependencia dijo que las autoridades federales se mantienen en coordinación permanente con el Gobierno de Oaxaca para esclarecer el crimen.

Estos esfuerzos conjuntos tendrían el objetivo de apoyar las investigaciones y detener a los responsables del asesinato de Joel Bravo Martínez, confirmó el gobernador estatal, Salomón Jara.

Asesinato de Joel Ángel Bravo en Oaxaca (Especial)

Gobierno de Oaxaca condena asesinato de Joel Bravo Martínez y asegura que no habrá impunidad

Tras el asesinato de Joel Bravo Martínez, miembro del PAN, en la comunidad de San Miguel Amatitlán, se ha incrementado la presencia de un operativo policial para garantizar la seguridad en la zona.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el asesinato del alcalde y confirmó que dio instrucciones al Gabinete de Seguridad estatal para colaborar con la Fiscalía General del Estado.

He instruido al Gabinete de Seguridad del Estado para que proporcione todo el apoyo necesario a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en las investigaciones que ya están en curso Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Salomón Jara comentó que, desde el primer momento, se llevó a cabo un operativo conjunto en la zona para localizar y detener a los responsables, y garantizar que este delito no quedara impune.

PAN también condena asesinato de alcalde de San Miguel Amatitlán en Oaxaca

En un comunicado, el Partido Acción Nacional (PAN) condenó el asesinato de Joel Bravo Martínez, quien, aseguran, había advertido que temía por su vida y que incluso solicitó protección.

Joel Bravo Martínez había manifestado de manera directa que temía por su vida PAN

De acuerdo con el PAN, durante una mesa regional de seguridad, celebrada el pasado 11 de mayo, el alcalde solicitó protección y se le asignaron escoltas a raíz de un secuestro virtual, pero estos nunca llegaron.