Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que el alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, fue secuestrado un mes antes de su asesinato, lo cual considero un antecedente grave.

“Es el antecedente… lo secuestraron, literalmente fue un secuestro… lo estaban extorsionando… le entras a este esquema o va pasar lo que finalmente pasó. Él asustado lo denunció, pidió protección…” Jorge Romero. PAN

Así se refirió a las amenazas que sufrió el pasado 22 de mayo en la carretera Acatlán-Oaxaca, con dirección a Puebla, en el que lo secuestraron para extorsionarlo o de lo contrario dijeron que lo matarían.

La mañana de este sábado 13 de junio el presidente municipal Joel Bravo Martínez fue asesinado a balazos en su domicilio.

Jorge Romero señala a Salomón Jara de ignorar a Joel Bravo

Jorge Romero señaló que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, tiene responsabilidad por haber ignorado la petición de Joel Bravo de protección.

“Exigimos la absoluta responsabilidad respecto al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a quien verbalmente… el 11 de mayo, en una junta de seguridad, el que hoy en paz descanse, Joel Bravo, le pidiera protección… y el gobernador Jara simple y sencillamente se volteó a un lado” Jorge Romero. PAN

La petición de protección del 11 de mayo fue ignorada por Salomón Jara, de acuerdo con lo que la familia le dijo a Jorge Romero.

Ante ello, el líder nacional del PAN consideró que se pudo haber evitado el desenlace que califico como “negligencia institucional”.

PAN: Mundial no impedirá exigir justicia por Joel Bravo

Aunque el Mundial 2026 está acaparando la atención mediática, Jorge Romero dijo que no dejarán de exigir justicia por Joel Bravo.

De la misma manera dijo que seguirá denunciando de manera pública para que las autoridades hagan su trabajo.