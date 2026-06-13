El Partido Acción Nacional (PAN) denunció que Joel Ángel Bravo, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, sufrió extorsión y amenazas antes de ser asesinado el 13 de junio de 2026.

A través de redes sociales, el dirigente panista Jorge Romero aseguró que el edil no se dejó extorsionar por el crimen organizado y que incluso había solicitado protección ante esta situación.

Un alcalde más que no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada Jorge Romero, presidente del PAN

En respuesta a la muerte de su compañero, el PAN exigió que se detenga a los responsables del asesinato de Joel Ángel Bravo, así como las posibles omisiones que se cometieron antes del ataque.

¿Quién fue Joel Ángel Bravo Martínez? (Redes sociales)

Joel Bravo Martínez temía por su vida y solicitó escoltas, asegura el PAN

En un comunicado, el PAN condenó el asesinato de Joel Bravo Martínez, quien, según denuncian, había advertido que temía por su vida y que incluso había solicitado protección.

Joel Bravo Martínez había manifestado de manera directa que temía por su vida PAN

De acuerdo con el PAN, durante una mesa regional de seguridad, celebrada el pasado 11 de mayo, el alcalde solicitó protección y se le prometió asignarle escoltas, pero estos nunca llegaron.

Semanas antes, el alcalde había sufrido un ataque y un secuestro virtual por parte de sujetos armados, hecho que lo llevó a solicitar auxilio institucional urgente.

Asesinato de Joel Ángel Bravo en Oaxaca (Especial)

PAN exige que no haya impunidad en el asesinato de Joel Ángel Bravo

En otro de sus comunicados, el PAN aseguró que el asesinato de Joel Ángel Bravo no es un hecho aislado, ya que, en su opinión, se suma a una larga lista de homicidios, ataques y actos de violencia en el país.

Sobre ese argumento, el partido exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación que permita esclarecer este crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune.

Acción Nacional exige a las autoridades federales, estatales y ministeriales una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer este crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune PAN