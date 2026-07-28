La edición 94 de la Guelaguetza 2026 concluyó con un espectacular show piromusical encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, acompañado por la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, y la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano.

La máxima fiesta cultural de Oaxaca reunió a 16 pueblos originarios y al pueblo afromexicano, quienes compartieron sus expresiones musicales, dancísticas y tradicionales con más de 40 mil personas que asistieron a las cuatro presentaciones del Lunes del Cerro y su Octava, consolidando al estado como el Corazón Cultural de México.

Guelaguetza 2026: Oaxaca cierra su máxima fiesta con lleno total y más de mil 477 mdp de derrama. (cortesía)

Guelaguetza 2026 reafirma a Oaxaca como el corazón cultural de México

Entre gritos de “¡Viva la Guelaguetza!”, miles de asistentes disfrutaron de la hermandad y ayuda mutua que caracteriza a esta celebración, reflejada en la participación de 56 delegaciones provenientes de las ocho regiones del estado, de las cuales 15 participaron en la última presentación.

Durante el cierre, Salomón Jara destacó que su administración impulsa la realización de las guelaguetzas regionales, como la de la Costa, la Ñuu Savi en la Mixteca, la Sierra Sur, la Sierra Norte y la del Istmo, con el objetivo de visibilizar la riqueza cultural de cada región de Oaxaca.

A la ceremonia también asistieron el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; la secretaria de Cultura de Veracruz, María Xóchitl Molina González; el gerente general de Cementos Cruz Azul, Mario Francisco Morán Lagunes; el embajador de Singapur en México, Gerald Singham, así como representantes de las Fuerzas Armadas y de los tres órdenes de gobierno.

Además del impacto cultural, la Guelaguetza 2026 dejó importantes beneficios económicos para Oaxaca. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la derrama económica superó los mil 477 millones de pesos en los principales destinos turísticos del estado: Oaxaca de Juárez, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco.

Asimismo, la ocupación hotelera alcanzó el 89 por ciento, con una derrama de 668 millones de pesos, lo que representa un incremento del 27 por ciento respecto a 2025.

En total, durante las festividades de julio arribaron a Oaxaca más de 148 mil visitantes nacionales y extranjeros, cifra que representa un crecimiento del 7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Guelaguetza 2026: Oaxaca cierra su máxima fiesta con lleno total y más de mil 477 mdp de derrama. (cortesía)

Así fue el cierre de la Guelaguetza 2026 con danzas, música y tradiciones de Oaxaca

La última presentación comenzó con el sonido de las chirimías de los Valles Centrales, que dieron paso a un recorrido por la diversidad cultural del estado.

Sobre el escenario desfilaron la Delegación de Loma Bonita con su Fandango; Villa de Tututepec de Melchor Ocampo con el Fandango de Varitas y Mayordomía; y la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, que llenó el auditorio de color con su tradicional Jarabe Ejuteco.

Como ya es tradición, las delegaciones compartieron con el público productos representativos de sus comunidades, como chocolate, pan, piña, mango, café, azúcar, sombreros, artesanías de palma, curtidos y tortillas, reflejando el espíritu de la guelaguetza, basado en la solidaridad y el intercambio.

La fiesta continuó con la participación de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, San Francisco Sola, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Asunción Nochixtlán, Asunción Ixtaltepec, San Pedro Pochutla, Putla Villa de Guerrero y San Juan Bautista Tuxtepec, cuya emblemática Flor de Piña provocó una de las mayores ovaciones de la jornada.

Guelaguetza 2026: Oaxaca cierra su máxima fiesta con lleno total y más de mil 477 mdp de derrama. (cortesía)

Uno de los momentos más emotivos fue el regreso de San Juan Bautista Cuicatlán a la Rotonda de la Azucena después de casi 40 años de ausencia, con la representación de Tortolita Cantadora.

También destacó la Danza de la Pluma, interpretada por Teotitlán del Valle, cuyos penachos multicolores y saltos cautivaron a miles de asistentes al representar el encuentro entre las culturas mesoamericanas y española.

El cierre estuvo a cargo de las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina, quienes desfilaron con faroles, marmotas y canastas multicolores al ritmo del Jarabe del Valle, compartiendo con el público la alegría de la que es considerada la fiesta cultural más importante de América Latina.

Finalmente, un espectáculo de luces y fuegos artificiales iluminó el cielo de la Verde Antequera, mientras las 56 delegaciones subieron al escenario para despedir la edición 94 de la Guelaguetza entre música, baile y aplausos.