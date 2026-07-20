La edición 94 de la Guelaguetza comenzó con el Primer Lunes del Cerro en el Auditorio Guelaguetza, donde 13 delegaciones representativas de los 16 pueblos originarios y el pueblo afromexicano compartieron sus tradiciones, danzas, música y expresiones culturales.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; y la representante de la Diosa Centéotl, Enid Azucena Torres Agustiniano.

Con un auditorio lleno y más de 11 mil asistentes entre habitantes, turistas nacionales y visitantes extranjeros, la celebración inició con el sonido de la chirimía y la interpretación del himno “Dios Nunca Muere”, de Macedonio Alcalá, considerado uno de los símbolos musicales de Oaxaca.

Guelaguetza 2026 inicia con el Primer Lunes del Cerro en Oaxaca. (cortesía)

Enid Azucena Torres destaca el papel de las mujeres en Oaxaca

La representante de la Diosa Centéotl, Enid Azucena Torres Agustiniano, dio la bienvenida a las delegaciones provenientes de las ocho regiones del estado y resaltó la contribución de las mujeres en la preservación de la historia y las tradiciones oaxaqueñas.

Este cetro no pesa por su material, sino por las personas que me antecedieron, que nunca nadie les diga qué deben hacer para poder brillar, yo no tuve que cambiar para estar frente a ustedes y ustedes tampoco lo deben hacer. Enid Azucena Torres Agustiniano, representante de la Diosa Centéotl

Salomón Jara invita a disfrutar la Octava de la Guelaguetza

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que durante la Guelaguetza los pueblos compartirán su cosmovisión, cultura, música y folclor, por lo que invitó a la población y a los visitantes a participar en la Octava de la Guelaguetza y en las actividades culturales programadas durante la temporada.

Ofrecemos un Oaxaca en paz y seguro. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

En esta primera presentación participaron las delegaciones de las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina, Ciudad Ixtepec, San Vicente Coatlán, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Pablo Villa de Mitla, San Melchor Betaza, Teotongo, Santo Domingo Chihuitán, Collantes, Santa María Tonameca, Villa de Zaachila, Santiago Pinotepa Nacional y San Juan Bautista Tuxtepec, quienes mostraron parte de la riqueza cultural que distingue a Oaxaca.