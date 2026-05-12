La Guelaguetza ya tiene lista su edición 2026 y promete convertir nuevamente a Oaxaca en uno de los destinos culturales más importantes de México. El gobernador Salomón Jara Cruz presentó la cartelera oficial de “Julio, mes de la Guelaguetza”, una programación que incluirá más de 140 actividades artísticas, gastronómicas, tradicionales y eventos deportivos.

Durante el anuncio oficial, Jara Cruz destacó que esta celebración representa el corazón cultural de Oaxaca y una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza de sus comunidades indígenas y afromexicanas.

Lunes del Cerro y Feria del Mezcal serán protagonistas de la Guelaguetza 2026

Uno de los eventos más esperados serán los tradicionales Lunes del Cerro y su Octava, programados para los días 20 y 27 de julio en la Rotonda de las Azucenas, con funciones matutinas y vespertinas.

Además, la cartelera contempla Convites, Calendas Culturales, exposiciones, conciertos, encuentros gastronómicos y actividades comunitarias que se desarrollarán en distintos puntos de Oaxaca.

La edición 94 de la Guelaguetza reunirá más de 140 actividades culturales y artísticas (cortesía)

Entre las novedades de este año destaca el regreso de delegaciones tradicionales como Santa María Huazolotitlán, Santo Domingo Chihuitán y San José Tenango, que volverán a presentarse en el escenario principal de la Guelaguetza.

Otro de los grandes atractivos será la Feria del Mezcal 2026, que reunirá a productores de mezcal, café, artesanías y gastronomía regional del 17 al 28 de julio. También participará el DIF Oaxaca con actividades enfocadas en personas mayores y muestras culinarias tradicionales.

Oaxaca apuesta por turismo cultural y deportivo en julio 2026

La agenda incluirá competencias deportivas como la Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro, el Torneo Internacional de Pelota Mixteca y el Maratón Internacional Guelaguetza 2026.

La edición 94 de la Guelaguetza reunirá más de 140 actividades culturales y artísticas (cortesía)

Con esta oferta cultural, turística y deportiva, Oaxaca busca fortalecer su posicionamiento como uno de los principales destinos del país durante el verano y reafirmar la importancia de la Guelaguetza como símbolo de identidad y orgullo oaxaqueño.