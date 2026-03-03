Víctor Suárez Carrera encabeza la Procuraduría Agraria Nacional, institución responsable de defender derechos de ejidatarios y comuneros, y ha tenido participación en conflictos territoriales recientes en Oaxaca.

Es ingeniero agrónomo y funcionario mexicano con más de 40 años de experiencia en temas agrícolas, organización campesina y política pública vinculada al campo.

¿Quién es Víctor Suárez Carrera?

Víctor Suárez Carrera es un ingeniero agrónomo y funcionario público mexicano.

Actualmente se desempeña como titular de la Procuraduría Agraria Nacional, institución encargada de defender los derechos de ejidatarios y comuneros en México. También fue diputado federal en la LIX Legislatura (2003–2006).

Víctor Suárez Carrera (Gobierno de México)

¿Cuántos años tiene Víctor Suárez Carrera?

No hay información pública ampliamente difundida sobre la fecha de nacimiento de Víctor Suárez Carrera.

¿Quién es la esposa de Víctor Suárez Carrera?

No existe información pública confirmada sobre su esposa o estado civil de Víctor Suárez Carrera en fuentes oficiales

¿Qué signo zodiacal es Víctor Suárez Carrera?

No es posible determinar el signo zodiacal de Víctor Suárez Carrera.

¿Quiénes son los hijos de Víctor Suárez Carrera?

No hay información pública confirmada sobre hijos o detalles de la vida familiar de Víctor Suárez Carrera.

¿Qué estudió Víctor Suárez Carrera?

Víctor Suárez Carrera es ingeniero agrónomo con especialidad en economía agrícola, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo.

¿En qué ha trabajado Víctor Suárez Carrera?

Víctor Suárez Carrera cuenta con más de 40 años de trayectoria en temas agrícolas y organización campesina.

Ha trabajado en el ámbito legislativo como diputado federal, en la administración pública federal y en organismos vinculados con el desarrollo rural y la defensa de derechos agrarios. Actualmente encabeza la Procuraduría Agraria Nacional.