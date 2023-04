Patricia Armendáriz, diputada federal de Morena, explicó la razón por la cual explotó e insultó a comuneros mayas durante una reunión que sostuvo con ellos en octubre del 2022.

Fue luego de que se reveló un video en el que se le escucha lanzando gritos, insultos y golpeando la mesa durante una reunión con comuneros mayas, que Patricia Armendáriz dio una explicación.

Por medio de su cuenta de Twitter, la empresaria de 67 años de edad compartió un video y una serie de mensajes, en los que detalló las razones por las cuales “ explotó” contra los comuneros mayas con quienes se reunió.

Como lo hizo previamente, Patricia Armendáriz admitió lo ocurrido y reconoció que su reacción no fue la adecuada, pues dijo que tiene “la mecha muy corta”.

Ante la polémica que se suscitó por el video en el que se le escucha explotando en una reunión con comuneros mayas, Patricia Armendáriz ofreció una explicación sobre lo ocurrido.

A través de Twitter, la empresaria diputada federal de Morena, publicó un video en el que dio su versión con respecto al incidente registrado durante una reunión.

Al respecto, Patricia Armendáriz insistió en señalar que terminó por explotar en el encuentro con los comuneros mayas, debido a que no le presentaron proyectos comunitarios tras 2 reuniones previas.

Como indicó previamente, Patricia Armendáriz señaló que los habitantes de Chiapas con quienes se reunió, se negaban a plantear proyectos integrales para impulsar el desarrollo de su comunidad.

Los comuneros lacandones, destacó, rechazaron la posibilidad de fundar centros ecoturísticos y le exigieron recursos para construir hoteles para cada una de las familias de la zona de las Guacamayas.

“En el caso de los lacandones, ya era la tercera sesión que teníamos en las Guacamayas a donde llegaban y me decían, yo no quiero un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para poner mi propio hotel”

Patricia Armendáriz