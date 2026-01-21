Manuel Eduardo Toscano es un compositor mexicano originario de Catemaco, Veracruz, con una carrera legendaria en la música regional mexicana y transiciones exitosas hacia la política municipal, habiendo sido electo presidente municipal de Catemaco. Continúa leyendo para conocer más acerca de su trayectoria.

¿Quién es Manuel Eduardo Toscano?

Norberto (Manuel) Eduardo Toscano es un político y compositor mexicano que se desempeña como presidente municipal de Catemaco, Veracruz. Su gestión se ha enfocado en la administración local, la atención de servicios públicos y la coordinación de instancias estatales para el desarrollo del municipio.

Toscano es autor de numerosos éxitos interpretados por artistas emblemáticos como Paquita la del Barrio, Alejandro Fernández, Jenni Rivera, Vicente Fernández y Los Tigres del Norte, con temas como Rata de dos patas, Mátalas y Querida socia.

¿Qué edad tiene Manuel Eduardo Toscano?

Eduardo Toscano nació el 6 de junio en Catemaco, Veracruz; sin embargo, se desconoce su edad exacta.

¿Manuel Eduardo Toscano tiene esposa?

Sí, Manuel Toscano sí tiene esposa, con quien decidió mudarse a Estados Unidos; sin embargo, no ha dado más detalles sobre su vida personal.

Manuel Eduardo Toscano, compositor y alcalde de Catemaco (IG: @norbertoeduardotoscano)

¿Qué signo zodiacal es Manuel Eduardo Toscano?

Al haber nacido el 6 de junio, Manuel Eduardo es Géminis, signo que se caracteriza por su facilidad de adaptación, comunicación y creatividad.

¿Manuel Eduardo Toscano tiene hijos?

Sí, Manuel Eduardo tiene 8 hijos: Karina, Fátima, Francisco Manuel, Jesús, Blanca Monserrat, Daniel, Golondrina y Vizzentina.

¿Qué estudió Manuel Eduardo Toscano?

Eduardo Toscano no cuenta con estudios profesionales, pues su trayectoria comenzó con trabajos relacionados con la música desde temprana edad.

¿En qué ha trabajado Manuel Eduardo Toscano?

Manuel Eduardo es un compositor reconocido, pues a lo largo de su vida ha escrito más de mil canciones, muchas de ellas convertidas en grandes éxitos del regional mexicano. Entre las composiciones más emblemáticas se incluyen Rata de dos patas, Mátalas, Querida socia, Señor locutor y muchas más interpretadas por artistas de primera línea.

Además, trabajó con Paquita la del Barrio, para quien escribió más de 70 canciones, y también colaboró con Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández y Jenni Rivera.

Toscano ha ganado múltiples premios como Premio al Compositor del Año, Premio BMI (Broadcast Music, Inc.), Compositor del Año por las canciones Señor locutor, La sorpresa y Socios, reconocimiento Trayectoria 25, entre otros.

En el 2005 fue elegido como presidente municipal de Huatusco, Veracruz, y en el 2025 fue nombrado como presidente municipal de Catemaco, al haber competido por Movimiento Ciudadano.