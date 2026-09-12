Durante la gira presidencial de rendición de cuentas “Honestidad y resultados”, Claudia Sheinbaum visitó Oaxaca, donde el gobernador Salomón Jara Cruz reconoció la coordinación entre ambos gobiernos y los proyectos que, de acuerdo con las autoridades, han contribuido a transformar las condiciones de vida de miles de familias.

Desde el Auditorio Guelaguetza, Jara Cruz destacó que Oaxaca mantiene una relación de trabajo cercana con el gobierno federal y resaltó los avances en materia de seguridad, al señalar que la entidad se ubica como la quinta más segura del país.

Salomón Jara destaca proyectos estratégicos para Oaxaca

El gobernador señaló que el trabajo conjunto ha permitido avanzar en proyectos como la modernización de la refinería, la ampliación de puertos y aeropuertos, la construcción de caminos y carreteras, infraestructura hidráulica, vivienda y el equipamiento de nuevos hospitales.

También destacó la consolidación del proyecto Ciudad Salud-Ñuu Tata, como parte de las acciones de infraestructura que se desarrollan en la entidad.

Jara Cruz informó además que Oaxaca inició un proceso de renovación constitucional, a partir de la reforma que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho. El objetivo, explicó, es construir un nuevo pacto social que refleje la diversidad e interculturalidad del estado.

Salomón Jara destaca a Oaxaca como cuna de la Transformación y el Humanismo (cortesía)

Claudia Sheinbaum refrenda apoyo a Oaxaca

Durante su informe, Claudia Sheinbaum destacó que la Cuarta Transformación tiene entre sus pilares el reconocimiento de los pueblos originarios y el Humanismo Mexicano, cuya base, señaló, tiene una fuerte presencia en Oaxaca.

La presidenta también reconoció el trabajo del gobernador Salomón Jara y afirmó que mantendrá el respaldo del gobierno federal para impulsar más beneficios para la población, entre ellos la entrega de uniformes para niñas y niños.

Sheinbaum informó que más de 1.7 millones de personas en Oaxaca reciben cada año alguno de los programas de Bienestar, con una inversión de 36 mil 342 millones de pesos.

Asimismo, destacó la creación del programa federal “El maíz es la raíz”, surgido en Oaxaca para apoyar a pequeños productores mediante equipamiento destinado a fortalecer la siembra y comercialización del maíz nativo.

La presidenta reiteró que el gobierno federal mantendrá la coordinación con Salomón Jara para continuar impulsando programas y proyectos en beneficio de las familias oaxaqueñas.