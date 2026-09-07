La nueva Constitución de Oaxaca, impulsada por el gobierno de Salomón Jara Cruz, busca actualizar el marco jurídico de la entidad bajo una visión intercultural, humanista y democrática, con los derechos sociales y la participación ciudadana como ejes centrales.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador señaló que la propuesta fue elaborada directamente en el territorio, mediante encuentros con la población, con el objetivo de que las demandas y derechos de los oaxaqueños queden plasmados en la ley.

Salomón Jara destaca participación del pueblo de Oaxaca

El proyecto constitucional contó con la participación de más de 10 mil personas mediante 10 encuentros regionales y 15 encuentros temáticos realizados en las ocho regiones del estado.

La propuesta reconoce los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, además de fortalecer su autonomía y participación y contemplar mecanismos de reparación histórica.

Otro de sus objetivos es elevar los programas sociales a rango constitucional, para garantizar su permanencia y evitar que dependan de las decisiones de cada administración.

Nueva Constitución de Oaxaca: Salomón Jara destaca voz del pueblo (Cortesía)

Nueva Constitución de Oaxaca busca limitar al poder público

El proyecto también plantea fortalecer los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía pueda defender sus derechos y establecer mayores límites al ejercicio del poder público.

De acuerdo con Salomón Jara, la reforma busca que la participación ciudadana tenga efectos concretos en la vida pública y en el marco jurídico de Oaxaca.

La Constitución vigente acumula aproximadamente 850 reformas, además de disposiciones repetitivas o contradictorias, artículos derogados y lenguaje en desuso.

Frente a ello, la nueva propuesta reduce el texto de 142 a 81 artículos y pasa de 10 a 7 títulos, con la intención de contar con un marco constitucional actualizado para las necesidades actuales de Oaxaca.