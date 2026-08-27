El gobernador Salomón Jara Cruz reiteró que en Oaxaca nadie está por encima de la ley, luego de las detenciones de nueve presuntos integrantes y líderes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).

El mandatario estatal aseguró que su gobierno continuará trabajando para detener a quienes violen el Estado de Derecho y destacó la coordinación entre las autoridades estatales y federales.

Salomón Jara destaca detenciones de integrantes de ASAEO

Salomón Jara informó que, como resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales, durante la madrugada fueron detenidos 9 presuntos integrantes y líderes de la ASAEO.

Las personas detenidas son investigadas por su presunta participación en delitos como cobro de piso, extorsión, despojo y narcomenudeo.

El gobernador reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y del Gobierno de México, así como de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

También destacó la coordinación de estas instituciones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPC Oaxaca) para llevar a cabo el operativo.

“En Oaxaca nadie tiene privilegios”, afirma Salomón Jara

El gobernador sostuvo que su administración actuará con firmeza y determinación para garantizar la tranquilidad de la población y el respeto al Estado de Derecho.

No permitiremos que ningún grupo o interés particular intente anteponerse a la tranquilidad de nuestro pueblo ni al estado de derecho. Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca.

Salomón Jara agregó que desde el Gobierno de Oaxaca continuarán fortaleciendo el trabajo conjunto con el Gobierno de México, además de respaldar a las instituciones responsables de procurar justicia y garantizar la seguridad.