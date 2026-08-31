El gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que las acciones coordinadas entre las instituciones estatales y las fuerzas federales han permitido fortalecer la seguridad en Oaxaca y avanzar en el combate a la delincuencia.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario señaló que entre enero y agosto de 2026 se logró la detención de más de mil 400 personas, además de la recuperación y aseguramiento de más de 6 mil vehículos, así como el retiro de circulación de cerca de 200 armas y más de 7 mil 100 dosis de droga.

Oaxaca registra disminución en 13 de 15 delitos de impacto

Jara Cruz destacó que los resultados también se reflejan en indicadores de seguridad. El Índice de Paz en México 2026 colocó a Oaxaca entre los estados con mejores condiciones, mientras que durante el primer semestre del año 13 de los 15 delitos de impacto registraron disminuciones.

De estos, siete presentaron reducciones superiores al 40 por ciento. Además, la percepción de inseguridad disminuyó 14.89 puntos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

Como parte de la estrategia, el Gobierno de Oaxaca, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ha trabajado en la desarticulación de células delictivas en la Costa e Istmo de Tehuantepec, así como en la detención de objetivos prioritarios, cateos y labores de inteligencia.

Salomón Jara refrenda combate a la delincuencia

El gobernador sostuvo que su administración mantendrá las acciones de seguridad y coordinación institucional para proteger a las comunidades.

También destacó el respaldo estatal a la campaña federal “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, para contribuir a retirar armas de los hogares, con una inversión de más de 3 millones 400 mil pesos.

Salomón Jara afirmó que su gobierno continuará trabajando con inteligencia, firmeza y apego a la ley, y advirtió que ningún grupo o interés particular estará por encima de la tranquilidad de la población y el Estado de derecho.