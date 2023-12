Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia de la República de Morena en las elecciones 2024, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) perderá su registro en Oaxaca.

Las declaraciones de la aspirante de Morena se dieron en el contexto de uno de sus recorridos de precampaña, los cuales iniciaron el 6 de diciembre en el municipio de Acatlán, Puebla.

Claudia Sheinbaum presentó a los 10 integrantes de su equipo de precampaña el 27 de noviembre. Entre los nombres destacó la ausencia del excanciller Marcelo Ebrard y la del exministro Arturo Zaldívar.

El equipo quedó conformado de la siguiente manera:

Claudia Sheinbam visitó Oaxaca como parte de uno de sus recorridos de precampaña rumbo a las elecciones 2024. En ese contexto, aseguró que el PAN perderá su registro en la entidad.

La coordinadora nacional de Morena presumió una encuesta levantada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, la cual indicó un 75 por ciento en cuanto a las preferencias en favor del partido.

Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso con algunas de las consignas de la denominada Cuarta Transformación:

“Vamos a continuar transformando el país, no hay marcha atrás en la transformación. Desde aquí les decimos que nosotros tenemos principios y causas, no ganamos la encuesta para traicionar al pueblo de México, nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca

Claudia Sheinbaum