El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció el liderazgo de Claudia Sheinbaum en Morena y resaltó que “no puede ser objetivo” porque “quiere mucho” a la precandidata.

Desde la conferencia mañanera del 4 de diciembre, AMLO resaltó que él “ve bien” todo lo que hace la precandidata de Morena.

Asimismo resaltó que Claudia Sheinbaum, quien busca la presidencia en las elecciones 2024, es una mujer que admira y quiere.

De acuerdo con AMLO, no puede ser objetivo cuando se le pregunta por Claudia Sheinbaum porque “todo lo ve muy bien” en cuanto a lo que a ella se refiere .

El presidente dijo que tiene en un muy buen concepto a la precandidata y la considera “una mujer extraordinaria”.

Asimismo, resaltó que todo lo que hace Sheinbaum lo ve “muy bien” al ser una mujer honesta e inteligente.

Por ello, pidió que no le pidan su punto de vista con respecto a Claudia Sheinbaum, pues sabe que no puede ser objetivo.

“Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum yo lo veo bien, todo lo veo muy bien. Mejor dicho, no soy objetivo. La tengo en muy buen concepto, no soy objetivo, la considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente. Entonces no me pidan mi punto de vista porque no soy objetivo”

AMLO