Ⓜ️📺Tras la aparición pública del ex gobernador @AlejandroMurat junto a @ClaudiaSheinbaum, el gobernador de #Oaxaca, @salomonj advirtió que no porque "se ande paseando con mi amiga Claudia ya están libres de pecado".



"No habrá impunidad vamos a seguir.... A un año no se nos… pic.twitter.com/t6ZxB07d35