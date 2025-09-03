La diputada federal de Morena, Claudia Leticia Garfias acusó públicamente al diputado local Osvaldo Cortés, de abuso sexual y agresión física, con respaldo de una alcaldesa del Estado de México, ambos de su partido.

La denuncia de la diputada federal de Morena la realizó en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, con el respaldo de sus compañeros de partido, tal como destacó Claudia Leticia Garfias.

De momento y ante la acusación de Claudia Leticia Garfias, el diputado local del Estado de México, Osvaldo Cortés, no se ha pronunciado, así como tampoco la alcaldesa señalada de cómplice.

Claudia Leticia Garfias denuncia abuso sexual orquestado por el diputado de Morena, Osvaldo Cortés

La tarde de este martes 2 de septiembre, la diputada Claudia Leticia Garfias dio a conocer que el 12 de agosto sufrió abuso sexual, orquestado por Osvaldo Cortés, diputado local de Morena del Estado de México.

Esto con el apoyo de la alcaldesa de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, quien mandó un camión de material a su oficina distrital en Cuanalán, Acolman, Estado de México, con el pretexto de la remodelación que hace la diputada.

Sin embargo, la alcaldesa de Acolman habría mandado un despliegue de policía municipal para cercar dichas instalaciones, como acusó Claudia Leticia Garfias, por lo que permitieron el paso de un grupo encapuchado armado.

Dicho grupo estaba encabezado por el chófer de Osvaldo Cortés, quien instruyó agredir al equipo de Claudia Leticia Garfias, aunque fue el trabajador del diputado local quien habría abusado sexualmente a la legisladora.

Claudia Leticia Garfias señaló que fue liberada una vez reconoció a “el Cambujo”, chófer de Osvaldo Cortés, quien también habría señalado a la diputada que quien mandaba era el legislador del Estado de México.

En su denuncia pública, Claudia Leticia Garfias añadió que la participación de la alcaldesa de Acolman sería debido a que el camión de material que cerró el paso a sus oficinas fue retirado por el propio grupo y bajo órdenes de la policía municipal.

Claudia Leticia Garfias acusa que la agresión de Osvaldo Cortés no es la primera

En la conferencia de prensa, Claudia Leticia Garfias también acusó el abuso sexual y agresión física contra sus hijos y equipo de parta de Osvaldo Cortés y la alcaldesa de Acolman, no son los primeros.

Por lo mismo, Claudia Leticia Garfias responsabilizó de cualquier cosa que pudiera pasarle, tanto a ella como a su equipo, a Osvaldo Cortés y Blanca Guadalupe Sánchez Osorio.

Claudia Leticia Garfias aseguró que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que la agresión de Osvaldo Cortés también tendría la intención de matar a uno de sus hijos.

Ya que como explicó la diputada de Morena, sus hijos estaban presentes el día que fue abusada sexualmente y al igual que su equipo de trabajo y asesores, fueron golpeados por el grupo enviado por Osvaldo Cortés.

