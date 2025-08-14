Sandra Anaya, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presumió su rutina de ejercicio en la Muralla China y se suma a la lista de morenistas que exhiben sus viajes por el mundo.

Ante los lujosos viajes de militantes de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado que estos no tienen nada de malo, siempre y cuando no se realicen con recursos públicos, aunque también ha invitado a “ejercer el poder con humildad”.

La diputada Sandra Anaya, se unió a los militantes de Morena que han realizado viajes por el mundo durante estas vacaciones, solo que ella presumió su rutina de ejercicio en la Muralla China; te damos los detalles.

Sandra Anaya, diputada de Morena, presume en redes su rutina de ejercicio en la Muralla China

Sandra Anaya, diputada de Morena, presumió en redes sociales su rutina de ejercicio que realizó en la Muralla China durante su visita y el video fue posteado el pasado miércoles 13 de agosto.

En el video, que ya tiene más de mil 700 reproducciones, se observa a Sandra Anaya corriendo hacia unas escaleras de la Muralla China y, con gran velocidad, la diputada de Morena logra subir la mayoría de escalones.

Algunos comentarios en redes sociales insisten que la diputada Sandra Anaya no pagó su viaje a China con su propio dinero, ya que un viaje como este sería costoso, pese a que Morena promueve la austeridad.

Cabe mencionar que Sandra Anaya, diputada de Morena, ha sido señalada de tráfico de influencias cuando fue secretaría de Administración en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos.

Sandra Anaya, diputada de Morena, presume su rutina de ejercicio en la Muralla China; cuánto habría costado el viaje

De acuerdo con la información, un viaje redondeo a China desde la Ciudad de México (CDMX) cuesta casi 90 mil pesos viajando en Aeroméxico de ida y de regreso con al menos una escala.

Por otra parte, las habitaciones de hoteles en China suelen ser accesibles, donde el precio promedio por noche es de 450 pesos y habitaciones lujosas van de entre 2 mil 400 y 2 mil 700 pesos por noche.