El ex diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), Emmanuel Vargas fue arrestado tras ser acusado de atropellar a un par de adolescentes en la alcaldía Azcapotzalco.

La información que se ha difundido indica que el ex legislador local, fue arrestado la noche del miércoles 27 de agosto por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De la misma forma, los reportes establecen la detención del ex diputado de Morena, Emmanuel Vargas, se debido a que se le acusa de atropellar a los 2 adolescentes que viajaban en motocicleta.

Ex diputado de Morena, Emmanuel Vargas

Ex diputado de Morena en Congreso de la CDMX, Emmanuel Vargas, fue detenido por atropellar a 2

La noche del miércoles 27 de agosto, el ex diputado de Morena en el Congreso de la CDMX, Emmanuel Vargas, fue arrestado al ser acusado de atropellar a un par de jóvenes.

Así lo dio a conocer el periodista Carlos Jiménez en una publicación en la que resaltó que el ex legislador en el congreso capitalino fue asegurado por policías de la SSC.

En torno a lo ocurrido, el reporte señala que el ex diputado de Morena, Emmanuel Vargas, presuntamente manejaba en estado de ebriedad por calles de la alcaldía Azcapotzalco en la CDMX.

Durante su camino, se expone, el ex diputado morenista habría atropellado a un par de menores de edad que viajaban en moto y de quienes se detalló, responden a los nombres de Camila y Donovan.

Por lo ocurrido, los agentes de la SSC detuvieron a Emmanuel Vargas y lo presentaron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX para que se defina su situación jurídica.

Morena se deslinda del ex diputado, Emmanuel Vargas

En medio de los reportes que se difundieron sobre el arresto de Emmanuel Vargas, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX se deslindó de los hechos.

Por medio de un comunicado, la bancada morenista expuso que contrario a lo que se afirma en las versiones que circulan en redes, Emmanuel Vargas ya no se desempeña como legislador.

Al expresar su confianza con el actuar de las autoridades, la fracción morenista resaltó que “dicha persona no es diputado de esta bancada en la actual Tercera Legislatura como ha trascendido".

Ex diputado de Morena Emmanuel Vargas causó severas lesionas a adolescentes que atropelló

En la ampliación del reporte sobre el arresto del ex diputado de Morena, Emmanuel Vargas, se expone que los 2 adolescentes que fueron atropellados por el legislador sufrieron lesiones severas.

Con respecto a ello, la información indica que los menores de edad de nombres Camila y Donovan, presentan fracturas expuestas por el impacto que sufrieron cuando viajaban en motocicleta.

En específico, se indica Camilia presenta una fractura expuesta en extremidad pélvica fragmentada, mientras que Donovan sufrió una fractura expuesta fémur, por lo cual se encuentran internados.

No obstante, la información que se ha difundido sobre el caso no abunda en más detalles sobre los afectados, motivo por el que no se sabe cuál es el estado de salud de los 2 jóvenes.