La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reveló que presentó cinco solicitudes de protección para Alejandro Leyva, ignoradas por las autoridades.

Lo anterior fue mencionado en conferencia de prensa dedicada únicamente al asesinato del periodista Alejandro Leyva.

La DDHPO también señaló que su intención es transparentar las omisiones que pudieron ejercer de parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como cualquier otra autoridad.

Defensoría de Oaxaca documenta 5 solicitudes de protección de Alejandro Leyva ignoradas

La titular de la Defensoría de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, señaló en conferencia con fechas exactas, las cinco solicitudes de protección para Alejandro Leyva.

La primera denuncia presentada ante la Fiscalía de Oaxaca de parte Alejandro Leyva fue realizada el 16 de julio, como notificó a la DDHPO el 7 de agosto.

Defensoría de Oaxaca señala omisiones en caso de Alejandro Leyva (Captura de pantalla)

Una semana después de la notificación, la Defensoría de Oaxaca realizó la primera solicitud de protección en favor del periodista, la cual reiteró en septiembre.

Asimismo, el 8 de octubre de 2025 pidieron el estado de la solicitud, así como de la investigación, pero el 17 de octubre recibieron una declinación de parte de la Fiscalía General de la República.

La Defensoría de Oaxaca recurrió a la Fiscalía del estado el 24 de octubre, lo cual descartó la FGEO.

Para el 21 de noviembre, la FGEO aceptó que sí tenía la carpeta, cuatro días antes de que Alejandro Leyva hiciera una segunda comparecencia.

Defensoría de Oaxaca revela cronología: Alejandro Leyva sufría amenazas desde 2025

La titular de la Defensoría de Oaxaca dio a conocer la cronología del caso Alejandro Leyva, quien se acercó por primera vez al organismo en julio de 2025.

De acuerdo con la Defensoría, Alejandro Leyva presentó una queja por las amenazas desde distintas redes sociales, por lo que se abrió un cuaderno de antecedentes.

Sin embargo, también habrían derivado en omisiones de parte de la Fiscalía de Oaxaca, ya que el periodista entregó una lista de números telefónicos desde los que recibía amenazas.