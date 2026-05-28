El gobierno del estado de Oaxaca dio a conocer que el municipio de Mitla se encuentra en calma luego del enfrentamiento suscitado este miércoles entre pobladores y maestros de la Sección 22 del CNTE.

Jesús Romero López, secretario de Gobierno del estado, indicó que la confrontación culminó con un saldo de 15 personas lesionadas y dos maestros retenidos por pobladores, quienes usaron la fuerza para levantar un bloque sobre la carretera 190, que conduce al Istmo.

En entrevista para SDPnoticias, Romero López señaló que fuerzas estatales acudieron al lugar en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos, atendiendo de inmediato a las personas heridas y logrando la liberación de los maestros retenidos tras dialogar con la población.

La reacción de las instituciones del estado permitió devolver la calma, rescatar a los maestros y la liberación de las vías carreteras. Jesús Romero López, secretario de Gobierno del estado de Oaxaca.

Secretaría de Gobierno de Oaxaca pide a la CNTE regresar a la mesa de diálogo

Jesús Romero López agregó que el presidente municipal de Mitla, el morenista Esaú López Quero, solicitó licencia a su cargo y se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

El secretario agregó que se puso en contacto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y tiene conocimiento de dos detenciones en relación con los hechos; además, la fiscalía está investigando al aclare López Quero.

Romero agregó que la dependencia a su cargo impulsa el diálogo, el respecto irrestricto a los derechos humanos y el respeto a la libre manifestación, por lo cual condena enérgicamente los hechos de ayer ocurridos en Mitla.

Si bien puede existir molestia de un municipio o de una comunidad, no es correcto actuar con violencia para pretender liberar una vía carretera. Esa posibilidad no existe, no debe existir. Jesús Romero López, secretario de Gobierno del estado de Oaxaca.

El funcionario subrayó que la única vía para solucionar los conflictos debe ser el diálogo, siempre respetando el derecho a la manifestación, sea la CNTE o cualquier otro grupo el que se manifieste.

Asimismo, apuntó que la mesa de diálogo entre la Coordinadora y autoridades federales están suspendidas hasta el día de mañana, y podrían retomarse mañana en la Secretaría de Gobernación.

En este sentido, Jesús Romero López pidió a la CNTE retomar el diálogo para encontrar una solución negociada: