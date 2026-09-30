El senador de Oaxaca por Morena, Antonino Morales Toledo, respaldó la aprobación de la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que busca combatir la piratería y proteger el trabajo de artistas, artesanos, inventores y pequeños empresarios.

El legislador sostuvo que la modificación también busca proteger la economía de las familias al combatir la comercialización de mercancía ilegal y establecer mecanismos para que quienes sean afectados por el uso no autorizado de sus obras puedan recibir una reparación del daño.

Antonino Morales destaca protección para artistas y creadores

Antonino Morales Toledo señaló que Oaxaca cuenta con comunidades y pueblos que han sido afectados por la piratería de sus obras, por lo que consideró que la reforma brinda herramientas para que los creadores puedan defender su trabajo y obtener ingresos por su talento.

El senador explicó que las disposiciones contemplan la protección de distintas expresiones creativas y se extienden al entorno digital, además de considerar las obras antes de su lanzamiento oficial para evitar filtraciones que puedan alimentar la piratería.

De acuerdo con el legislador, las medidas permitirán que músicos, escritores, artesanos y desarrolladores de software puedan defender sus obras y acceder a una compensación cuando sean explotadas sin autorización.

Asimismo, destacó que la reforma establece mecanismos para determinar la reparación del daño a las víctimas, con el objetivo de evitar que quienes viven de su creatividad queden desprotegidos.

Reforma contra piratería también busca proteger a consumidores

El senador señaló que la reforma contempla sanciones para la venta de mercancía ilegal, productos que, de acuerdo con su planteamiento, pueden ser de menor calidad y representar riesgos para la salud y la economía de las familias.

Morales Toledo también rechazó los señalamientos de sectores de la oposición sobre una posible afectación a la libertad de expresión y sostuvo que la crítica y la parodia permanecen protegidas.

En ese sentido, afirmó que las disposiciones están dirigidas al lucro ilegal derivado de la explotación no autorizada de obras y no a limitar opiniones o expresiones.

Antonino Morales señaló que la armonización de la legislación mexicana con compromisos establecidos en el T-MEC y tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) puede favorecer la participación de productores mexicanos en mercados internacionales.

Finalmente, el senador oaxaqueño reafirmó su respaldo a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que la reforma busca proteger la cultura, la innovación y los ingresos de las familias mexicanas.