El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, respaldó el mensaje del gobernador Salomón Jara Cruz en torno a la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y señaló que la seguridad de las familias y la aplicación de la ley deben prevalecer.

A través de su cuenta de X, el senador por Oaxaca, Antonino Morales se sumó a la postura del gobernador, quien señaló que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de gobernabilidad, en el contexto del operativo interinstitucional que derivó en la detención del edil y de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Antonino Morales destaca coordinación entre autoridades en Juchitán

El senador por Oaxaca, Antonino Morales reconoció la coordinación entre los gobiernos de Oaxaca y federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch.

En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en colaboración con autoridades estatales.

Oaxaca avanza con humanismo y firmeza. No hay espacio para la impunidad y nadie está por encima de la ley, ni existen privilegios cuando está de por medio la seguridad de nuestras familias. No habrá tregua para quienes pretendan generar miedo o violencia. Seguimos trabajando en unidad para que la Primavera Oaxaqueña avance con paz, justicia y gobernabilidad. Antonino Morales Toledo, senador por Oaxaca

Fuerza de Acción Estratégica Binnizá se suma a las acciones de seguridad

El senador por Oaxaca, Antonino Morales destacó la creación de la Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá”, corporación integrada por 50 elementos de la Fiscalía General del Estado y 50 de la Secretaría de Seguridad Pública.

Según el comunicado, la nueva corporación representa una inversión de más de 171 millones de pesos y forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Oaxaca.

El senador por Oaxaca, Antonino Morales también señaló que desde 2022 se han destinado más de 1,290 millones de pesos al fortalecimiento de las corporaciones de seguridad en la entidad.

Plan Juchitán reporta aseguramientos y detenciones

En el marco del Plan Juchitán para la Paz, Justicia y Bienestar, el senador mencionó que las corporaciones estatales y federales han asegurado más de 3 mil dosis de presuntas drogas, 429 artefactos armamentísticos y detenido a 179 personas.

De acuerdo con el senador por Oaxaca, Antonino Morales, estos resultados forman parte de la estrategia implementada en el Istmo de Tehuantepec.

El senador por Oaxaca, Antonino Morales también afirmó que Oaxaca registra una reducción del 38 por ciento en delitos de alto impacto, una disminución del 24 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso y una caída del 59 por ciento en robo de vehículos con violencia.

Finalmente, el senador por Oaxaca, Antonino Morales reiteró su respaldo legislativo para continuar fortaleciendo a las corporaciones de seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias oaxaqueñas.