El gobierno de Claudia Sheinbaum ya le entró al conflicto entre Oaxaca vs Adidas por el plagio y apropiación cultural de los huaraches de Villa Hidalgo Yalálag y se buscará una compensación al respecto.

La presidenta de México detalló que ya hay contacto entre Oaxaca y Adidas para iniciar las conversaciones en las que por parte de México se buscará un resarcimiento o compensación.

Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia mañanera de este 8 de agosto que en caso de no llegar a un acuerdo van a recurrir a la vía legal, sobre todo a la Ley de Patrimonio (Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultura de los Pueblos y Comunidades Indigenas y Afroamericanas).

“En este momento va a ser la plática para ver si hay un resarcimiento… y vamos a ver si en la plática se resuelve y si no ya estaos estudiando la vida legal” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

“Sí, estamos viendo la parte jurídica para poder apoyar los pueblos. Muchas veces, grandes empresas toman productos, ideas, diseños, de comunidades indígenas de nuestro país, de hecho estamos trabajando una ley… además e lo queda existes. En cierta mera están usurpando la creatividad de un pueblo originario…”, agregó Caudia Sheinbaum.

Oaxaca vs Adidas: Empresa de los Adidas Slip On ya se contado con el gobierno estatal

El conflicto por del modelo Adidas Slip On, del cual se señaló al diseñador al polémico Willy Chavarría, es un asunto de apropiación cultural y es un delito, destacó Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultura de la Secretaría de Cultura.

Luego de que el gobierno de Oaxaca y la Secretaria de Cultura de México señalaron que buscan en resarcimiento del daño, el gobierno de Claudia Sheinbaum se sumó a la petición.

“Adidas y un diseñador de origen norteamericano hicieron apropiación cultural indebida de unos huaraches que pertenecen a la tradición del pueblo de Yalálag en Oaxaca. Ya se puso en contacto Adidas con el gobierno de Oaxaca, van a iniciar ya pláticas. Llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través de Indautor porque así dicta la Ley de Patrimonio. Comenzarán esa pláticas sobre todo por el resarcimiento del pueblo que se vio plagiado y que sufrió esta apropiación cultural” Marina Núñez. Subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura

El gobierno de Claudia Sheinbum dijo que desde hace cuatro años hay un movimiento llamado Original, a partir de diversos plagios similares ocurridos.

También se recordó que la apropiación cultural de pueblos indigenas y afromexicano es un delito, aunque aclaró que no hay negativa para trabajar con grandes empresas que tienen un impacto comercial alto, siempre y cuando haya un acuerdo de colaboración.

Claudia Sheinbaum dijo que se revisará la Ley para que queden claras las sanciones y detallar todo le que está protegido pues también deben protegerse las ceaciones actuales.

Cabe recordar que desde la Secretaría de Cultura federal y local y el gobierno de Oaxaca se han pedido tres puntos específicos:

Frenar la venta de los Oaxaca Slip On

Diálogo para la reparación del daño

Reconocimiento público del origen cultural de los diseños

Cabe recordar que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que hará una denuncia contra Adidas por no pedir permiso ni dar crédito a la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag.