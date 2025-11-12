A más de una semana de la muerte del diseñador Héctor Terrones, acusan de montaje judicial en su contra que tenía el objetivo de dañar su imagen.

Fue el pasado 1 de noviembre que se confirmó la muerte de Héctor Terrones a los 58 años de edad, el diseñador de modas era conocido por su trabajo con grandes celebridades.

¿Héctor Terrones fue víctima de un montaje judicial antes de su muerte?

El despacho Pérez Rivera, Salas y Peña/Defensa Legal emitió un comunicado en donde acusó de un montaje judicial contra Héctor Terrones poco antes de su muerte.

En el documento, el despacho consideró que fue un montaje lo que ocurrió el pasado 17 de octubre, cuando presuntos agentes señalaron que tenían una orden de aprehensión por abuso sexual contra Héctor Terrones.

Héctor Terrones (Agencia México )

De acuerdo con el despacho Pérez Rivera, Salas y Peña/Defensa Legal, había unas personas que sabían el delicado estado de salud de Héctor Terrones y querían perjudicarlo.

Incluso revelaron que antes de su muerte, Héctor Terrones expresó su inquietud sobre personas de sus circulo cercano, a quienes acusó de querer dañarlo.

El despacho señaló que Héctor Terrones acusó a personas que querían afectar su salud y reputación por motivos financieros.

Pérez Rivera, Salas y Peña/Defensa Legal lamentó que se haya intentado manchar la imagen de Héctor Terrones con filtraciones y acusaciones falsas.

Los abogados revelaron que el diseñador pasó sus últimos días con gran preocupación por estas acciones.

Héctor Terrones (@hectorterronesoficial / Instagram )

Por esta razón se cree que hubo un montaje judicial contra Héctor Terrones poco antes de su muerte

De acuerdo con el documento, el pasado 17 de octubre dos personas —que se habrían identificado como agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Delitos Sexuales— buscaron a Héctor Terrones.

Las personas ingresaron a la habitación de Héctor Terrones en la Residencia Casa Azul, lugar donde se encontraba el diseñador tras haber sufrido un accidente.

Y es que Héctor Terrones necesitaba de muchos cuidados, por lo que su familia aseguró que tomó la decisión voluntaria de internarse en ese lugar.

Los supuestos agentes alegaron que tenían una orden de aprehensión en su contra por abuso sexual cometido durante su estancia en el Hospital ABC.

El despacho Pérez Rivera, Salas y Peña/Defensa Legal destacaron que las personas no mostraron ningún documento oficial y se retiraron al ver el estado de salud de Héctor Terrones.

Tras este incidente, Héctor Terrones solicitó los servicios del despacho Pérez Rivera, Salas y Peña/Defensa Legal, quienes tramitaron un juicio de amparo.

El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Justicia capitalina rindieron informes justificados donde se negó la existencia de una orden de aprensión contra Héctor Terrones.

Es por ello que el despacho Pérez Rivera, Salas y Peña/Defensa Legal hizo un llamado para preservar la memoria de Héctor Terrones, quien se convirtió en una figura destacada dentro de la moda en México.