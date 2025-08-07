Ante la polémica de los huaraches oaxaqueños de Villa Hidalgo Yalalag que Adidas está plagiando, se han difundido videos de cómo se fabrica ese tipo de calzado de manera artesanal.

Este oficio de elaboración de huaraches en el municipio zapoteco de Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca, se ha mantenido vivo a través de décadas, de acuerdo con diversos documentales, videos y contenido en general en redes sociales sobre la artesanía.

Estos contenidos muestran cómo los artesanos siguen haciendo un trabajo que se ha heredado de generación en generación , el cual no está exento de innovaciones .

Adidas está plagiando los huaraches oaxaqueños de Villa Hidalgo Yalalag que Adidas, mientras artesanos se preocupan por hacer un producto de mejor calidad

Las autoridades de Oaxaca señalan que esta artesanía es parte de su identidad, cultura e historia y los mismos artesanos detallan cómo han trabajado por usar mejores pieles, mejores técnicas, agregaron bordados e incluso usar pieles exóticas.

El objetivo es tener un huarache oaxaqueño más duradero aunque ello implique un mayor costo.

Ello deriva en otra problemática: la desvalorización de su trabajo ya que a pesar de que prefieren hacer huaraches de mayor calidad y duraderos, muchos compradores recurren al regateo.

Artesanos de los huaraches oaxaqueños de Villa Hidalgo Yalalag que Adidas está plagiando explican el largo proceso de elaboración

Los huaraches oaxaqueños de Villa Hidalgo Yalalag son una artesanía que ha sobrevivido en el municipio a la par de otro oficios como:

Curtiduría

Talabartería

Como parte de los videos mostrados en redes sociales, han explicado que su proceso de trabajo es largo y no solo se basa en la elaboración del modelo que Adidas está plagiando con los “Oaxaca Slip On” sino que este va desde la recepción de las pieles y la limpieza de estas hasta la comercialización en mercados o tiendas .

También destacan un proceso que ya no tiene mucho del calzado que se vende actualmente, el cosido y que ellos también invierten en máquinas para facilitar el proceso y lograr el producto de calidad que buscan.

Adidas será denunciada y le hacen estas 3 peticiones tras plagiar huaraches oaxaqueños de Villa Hidalgo Yalalag

Ante el plagio de los huaraches oaxaqueños de Villa Hidalgo Yalalag por parte de Adidas, el gobierno de Oaxaca anunció que ya trabaja con los artesanos y emprenderá denuncias.

El gobierno de Claudia Sheinbaum también ha señalado su respaldo para que no se comercialice con la cultura de los habitantes de Villa Hidalgo Yalalag.

Además, las autoridades han hecho tres peticiones a Adidas ante la polémica:

Suspensión inmediata de la comercialización del modelo Oaxaca Slip On Diálogo para la reparación de agravios a la comunidad Yalalag Reconocimiento público del origen cultural de los diseños apropiados

Critican a Adidas por plagiar huaraches de Villa Hidalgo Yalalag desde el Senado: “el colonialismo no murió, solo se vistió de moda”

El senador Antonio Morales Toledo se lanzó también contra Adidas y el diseñador Willy Chavarría señalando que el colonialismo no murió sino que solo se vistió de moda, por lo que llamó a la Cámara de Senadores a pronunciarse, como lo ha hecho en otras ocasiones.