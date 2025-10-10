La presidenta de México, Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, confirma que Adidas llegó a un acuerdo con la comunidad en Oaxaca para pagarle luego de piratearle unos tenis.

Tras el movimiento ORIGINAL que surgió en 2021, la comunidad de Oaxaca, Villa Hidalgo Yalálag, recibirá compensación por Adidas tras plagiar sus diseños en unos tenis.

Adidas compensará a comunidad de Oaxaca por piratería en tenis, dice Claudia Sheinbaum

En la mañanera del 10 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó el compromiso que existe en ORIGINAL y que apoyó a la comunidad oaxaqueña con Adidas.

A través de la voz de Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, se informó que el acuerdo con Adidas llegó tras el plagio en sus tenis.

Con la reunión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), la marca Adidas y los afectados de Oaxaca en Villa Hidalgo Yalálag se llegó a un acuerdo.

Adidas pide disculpas en Yalálag por apropiación cultural en diseño de Willy Chavarría (Daniel López Nelio / FB)

Por otra parte, señaló en la conferencia diaria de Claudia Sheinbaum que los tenis adidas que hicieron pirateria a los huaraches de la comunidad de Oaxaca, fueron retirados del mercado.

Los tenis lanzados por Willy Chavarría fueron promocionados por Adidas bajo el nombre de ‘Oaxaca Slip-On’.

Bespalova recordó que ese es el compromiso de ORIGINAL, sobre todo con comunidades indígenas que son gravemente afectadas con plagio en sus textiles.

Contenido del acuerdo entre Adidas y comunidad de Oaxaca por piratenía aún se desconoce

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la existencia entre un acuerdo por Adidas y comunidad de Oaxaca por los tenis-huaraches plagiados, aún se desconoce de qué habla.

Marina Núñez Bespalova dijo que el acuerdo aún no puede ser conocido públicamente, pero que Instituciones respetaron la Ley en México así como las peticiones de la comunidad de Oaxaca.

Por otra parte, habló de que en un futuro la comunidad de Oaxaca colabore con Adidas para el lanzamiento de una línea, pero ya con acuerdos en común más no con piratería.