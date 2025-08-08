Adidas y su lanzamiento Oaxaca Slip On han causado controversia por plagio y apropiación cultural; ¿cuál es el precio de los polémicos huaraches?

Willy Chavarría es el diseñador estadounidense detrás del proyecto, inspirado en los huaraches oaxaqueños de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag; sin embargo, México acusó apropiación cultural de los pueblos originarios.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló el plagio que atenta contra la comunidad zapoteca, y recalcó que la marca deportiva no pidió permiso para hacer uso del diseño de los huaraches oaxaqueños.

Aunque Adidas buscará llegar a un acuerdo con el gobierno de Oaxaca encabezado por Salomón Jara, con el fin de dar el debido reconocimiento a la cultura mexicana y el calzado tradicional de Villa Hidalgo Yalalag, aquí te contamos cuál es el precio de los polémicos huaraches.

¿Cuál es el precio en México de los huaraches de Adidas Oaxaca Slip On?

A la polémica se suman las críticas por el contraste económico entre los huaraches oaxaqueños y el costo de producción como precio final de los Adidas Oaxaca Slip On.

Y es que al tratarse de una colaboración entre Adidas y el diseñador estadounidense Willy Chavarría, el precio de los polémicos huaraches se eleva hasta los 120 dólares el par ; es decir, alrededor de 2 mil 250 pesos mexicanos.

En cambio, unos huaraches oaxaqueños creados de manera artesanal no exceden los 500 pesos; incluso para precio de turista no sobrepasan los mil pesos mexicanos.

Los pares de huaraches de Adidas Oaxaca Slip On se producen en Nueva York, Estados Unidos, por lo que la colaboración no ha gustado a la comunidad mexicana, principalmente originaria de Oaxaca.

Huaraches oaxaqueños de Villa Hidalgo Yalalag (Especial )

Adidas buscará acuerdo con gobierno de México por huaraches Oaxaca Slip On

Ante el ruido que han generado los huaraches de Adidas Oaxaca Slip On, la marca deportiva buscará sostener un diálogo con el gobierno estatal, en medio de los reclamos tanto de Oaxaca como del gobierno de México.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, anunció que emitiría una denuncia contra Adidas por el plagio a los huaraches de Villa Hidalgo Yalalag para beneficio comercial y sin pedir permiso a la comunidad zapoteca.

Igualmente solicitó la suspensión inmediata de la campaña de los huaraches Oaxaca Slip On, lo que provocó que Adidas respondiera al gobierno mexicano por las acusaciones de apropiación cultural.

Adidas solicitó una reunión virtual urgente con Salomón Jara con el fin de llegar a un acuerdo, con total reconocimiento, respeto y reparación del daño con la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.