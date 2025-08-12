Luego de las acusaciones de plagio que se le lanzaron, Adidas ofreció una disculpa pública por los huaraches Oaxaca Slip On de Willy Chavarría y de paso reconoció algo muy valioso.

El 5 de agosto, Adidas realizó la presentación de un nuevo par de sandalias que llevan por nombre huaraches Oaxaca Slip On, modelo de calzado que desató la polémica de inmediato.

Lo anterior debido a que la marca y el diseñador a cargo, Willy Chavarría, fueron acusados de apropiación cultural contra la comunidad Villa Hidalgo Yalálag y por el caso, ya se ofreció un disculpa pública.

Willy Chavarría y Adidas se piratearon huaraches oaxaqueños (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Adidas ya ofreció disculpa pública por huaraches Oaxaca Slip On

Ante la polémica que se desató por el plagio en el que incurrió con sus huaraches Oaxaca Slip On, Adidas ya ofreció una disculpa pública por las afectaciones que causó con el lanzamiento del calzado.

De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias, The Associated Press, la empresa alemana reconoció por medio de un correo electrónico que incurrió en un acto indebido con los huaraches.

Debido a ello, Adidas externó una disculpa pública para los afectados por el plagio en el que se incurrió con los huaraches Oaxaca Slip On, en especial con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo de Yalálag.

En el comunicado que envió la subgerente de Relaciones con los Medios de Comunicación de Adidas, Julia Dusemond, se admite que los huaraches Oaxaca Slip On tiene inspiración en el calzado de la comunidad.

Por la inspiración indebida que se tomó a partir de los huaraches que tienen un arraigo en la tradición de la comunidad, ofreció una disculpa pública a nombre de la firma de ropa deportiva alemana.

Adidas también reconoció algo muy valioso en disculpa pública por huaraches Oaxaca Slip On

Luego de la oleada reclamaciones y críticas a las que incluso se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum, Adidas ofreció una disculpa pública por el lanzamiento de los huaraches Oaxaca Slip On.

En el correo electrónico que la marca alemana mandó para externar su disculpa, se reconoce algo muy valioso, pues resaltó que "valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México“.

En el pronunciamiento que se compartió ante los reproches y advertencias de procesos legales por el caso de plagio, Adidas también reconoció el significado del patrimonio artesanal de las comunidades.

De la misma forma se reporta que al ofrecer una disculpa pública, la empresa aseguró que “valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y el significado de su patrimonio artesanal”.

En ese sentido, en el mismo correo electrónico Adidas ofreció a la comunidad originaria del estado de Oaxaca, la posibilidad de seguir con un “diálogo respetuoso“ que permita honrar su legado cultural.