El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró la primera etapa de rehabilitación del Parque Libertad, un proyecto orientado a recuperar espacios públicos y consolidar grandes parques para la ciudadanía. Esta primera fase también busca fortalecer el desarrollo de la primera infancia mediante áreas recreativas y de convivencia familiar.

En compañía de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, el mandatario estatal explicó que la intervención contempla la recuperación de 10 hectáreas, trabajos de reforestación y la habilitación de diversos espacios pensados para que las familias de la zona puedan disfrutarlos.

Samuel García impulsa recuperación de espacios públicos en Monterrey

La primera etapa del proyecto representó una inversión de 150 millones de pesos para rehabilitar el parque, donde se plantaron mil árboles y se integraron diversos espacios solicitados por la ciudadanía, como áreas de ejercicio, una cancha de fútbol, un Pet Park y una estación de Fuerza Civil para garantizar seguridad.

El gobernador destacó que este parque busca convertirse en un ejemplo de recuperación urbana, similar a otros proyectos impulsados en el estado, como el Parque del Agua en Guadalupe y el nuevo Parque Bicentenario, dentro de una estrategia orientada a construir ciudades más sostenibles y con mayor calidad de vida.

Asimismo, adelantó que la segunda etapa del Parque Libertad incluirá la construcción de un museo con cuatro áreas principales: un centro de cómputo, una biblioteca con más de 10 mil libros, una sala lúdica con talleres y actividades para la primera infancia, y un espacio dedicado a adultos mayores.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú destacó que el parque representa un logro colectivo, resultado de la participación de vecinos que aportaron ideas y confiaron en el trabajo conjunto con las autoridades para mejorar su comunidad.

La titular de Amar a Nuevo León explicó que el espacio fue diseñado para ser incluyente y accesible, con áreas destinadas a familias, personas que realizan actividad física, visitantes con mascotas, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Parque Libertad: El nuevo símbolo de vida y paz de Samuel García en Monterrey (Cortesía)

Mariana Rodríguez destaca la alianza ciudadana en la creación del Parque Libertad

Mariana Rodríguez Cantú señaló que el parque fue concebido como un espacio público seguro y de convivencia comunitaria, con vigilancia permanente de Fuerza Civil para garantizar que las familias puedan disfrutarlo con tranquilidad.

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, subrayó que el Parque Libertad representa un cambio significativo para Monterrey, al transformar un lugar que durante décadas simbolizó reclusión y abandono en un punto de encuentro para la comunidad.

Indicó además que el proyecto refleja el valor de la participación ciudadana, ya que más de cinco mil hogares contribuyeron con propuestas para su diseño.

Durante la inauguración, el gobernador Samuel García convivió con vecinos y funcionarios al participar en una cascarita en la nueva cancha del parque.

Al evento asistieron también la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero; el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero; la directora general del FIDEUR, María Guadalupe López; el delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León, Héctor Gutiérrez, además de diputados locales y habitantes de la zona.