El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, encabezó la inauguración de una nueva cancha deportiva en la Escuela Secundaria No. 18 “Manuel García Rodríguez”, ubicada en la colonia Lomas de Tolteca, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la infraestructura educativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el evento, el gobernador estuvo acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, así como por autoridades estatales, municipales, personal docente, madres y padres de familia, quienes fueron testigos de la entrega del nuevo espacio deportivo destinado a fomentar la actividad física entre las y los estudiantes.

Nuevo León construirá 500 canchas rumbo al Mundial 2026

La inauguración de esta cancha forma parte del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, iniciativa enfocada en impulsar el deporte escolar como herramienta para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo habilidades técnicas, sociales, valores, respeto, disciplina y trabajo en equipo.

El mandatario estatal destacó que el proyecto contempla la construcción de 500 canchas en todo el estado como preparación hacia el Mundial 2026, una meta que representa un avance sin precedentes en materia de infraestructura deportiva.

Asimismo, subrayó que, aunque el eje central es el fortalecimiento de espacios deportivos, su administración también trabaja en la mejora de planteles educativos.

Nuevo León refuerza infraestructura educativa

Samuel García señaló que se realizan acciones de rehabilitación y ampliación de aulas, además de la proyección de siete nuevas escuelas en el municipio de Guadalupe durante este año.

Por su parte, Mariana Rodríguez afirmó que esta estrategia coloca a Nuevo León como referente nacional en el impulso al deporte dentro de escuelas públicas, al considerar que estas acciones fortalecen el presente y el futuro de la juventud.

“Así como somos primer lugar en economía, en seguridad, también somos primer lugar en este proyecto tan bonito que se está instalando en las escuelas de Nuevo León para que nuestros jóvenes y nuestras jovencitas también las disfruten y las aprovechen, porque a través del deporte se desarrollan muchísimas habilidades” Mariana Rodríguez, titular de Amar a NL

Asimismo, indicó que la rehabilitación y construcción de canchas se integra a un plan más amplio enfocado en reforzar el sistema educativo y generar condiciones óptimas para el desarrollo físico, emocional y social de las y los estudiantes.

Finalmente, Samuel García participó en una “cascarita” con alumnas y alumnos del plantel, enviando un mensaje de cercanía con la comunidad escolar y destacando la importancia de la práctica deportiva en la formación de las nuevas generaciones.

Con la entrega de esta cancha, el gobierno de Nuevo León avanza en la consolidación de espacios educativos dignos y funcionales, alineados a la preparación del estado para recibir la justa mundialista y fortalecer la infraestructura escolar en beneficio de la comunidad estudiantil.