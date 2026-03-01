El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó el ambicioso proyecto “Trazos Mundialistas”, una iniciativa diseñada para consolidar la identidad urbana del estado de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario dio el primer brochazo al mural que marca el inicio de esta transformación artística bajo el programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

Esta propuesta estética se despliega sobre las columnas del Viaducto en el municipio de Guadalupe, integrando el deporte con la expresión cultural de la entidad.

Trazos Mundialistas es una apuesta por el arte urbano como herramienta de transformación, como puente de diálogo y como expresión viva de nuestra identidad. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

Samuel García impulsa a Nuevo León como referente global de cultura y arte

El mandatario estatal resaltó que esta iniciativa es el ejemplo perfecto de cómo un evento de talla global, como el Mundial, puede integrarse a una visión de cultura de largo plazo. Subrayó que Trazos Mundialistas es un parteaguas para consolidar a Nuevo León en el primer lugar nacional no solo en economía, sino también en el impulso al arte y la creatividad.

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó la importancia de recuperar los espacios públicos para darle un nuevo significado a cada rincón del estado, transformando lugares de paso en puntos de encuentro que construyan comunidad.

Eso es lo que estamos haciendo con ‘Ponte Nuevo: Trazos Mundialistas’: convertir al estado en un museo abierto, volver las columnas en lienzos y llenarlos de color, de identidad y de memoria. Mariana Rodríguez, Titular de Amar a Nuevo León.

Este proyecto interinstitucional cuenta con la participación de 18 instituciones y el municipio de Guadalupe, todos enfocados en la activación del espacio urbano. La intervención plástica gira en torno a la pasión por el fútbol, utilizando la infraestructura del Viaducto como un lienzo monumental.

Nuevo León se convierte en museo abierto con "Trazos Mundialistas": Samuel García (Cortesía)

La iniciativa tiene el respaldo de Grupo Berel y está bajo la coordinación del artista plástico Asero Rodríguez. Con estas acciones, se conforma formalmente el Corredor de Arte Urbano Nuevo León 2026, posicionando a la entidad como una sede mundialista que celebra su historia y su futuro a través del color y la participación ciudadana.