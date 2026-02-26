El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó la entrega de nuevas tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres” en el municipio de Guadalupe, como parte de la estrategia para fortalecer la autonomía económica de las jefas de familia.

El evento contó con la participación de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, quien destacó que el Gobierno estatal impulsa un trabajo transversal para acompañar a las mujeres en cada etapa de su vida mediante programas de salud, educación, desarrollo económico, emprendimiento, cuidado infantil, movilidad segura y atención a la violencia.

Nuevo León consolida apoyo integral para mujeres en todas las etapas de su vida

Mariana Rodríguez subrayó que el programa no se limita a la entrega de recursos, sino que forma parte de una política pública integral.

No se trata nada más de un apoyo económico, se trata de reconocer algo que durante muchos años fue invisible, el trabajo, el esfuerzo y la carga que millones de mujeres sostenemos todos los días. Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

Entre las acciones complementarias destacan la inauguración de 26 lactarios; la Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama; los programas Asistimos con Amor y Cuidar con Amor; más de 100 estancias infantiles.

La iniciativa Hecho en Nuevo León Mujeres que Inspiran; guarderías y escuelas de tiempo completo; Muévete sin Acoso; así como la creación de Centros Violeta, refugios y la Procuraduría de las Mujeres.

Programa de Samuel García "Ayudamos a las Mujeres" beneficia a más de 40 mil jefas de familia en Nuevo León. (Cortesía)

“Ayudamos a las Mujeres”, programa único en el país impulsado por Samuel García

El gobernador señaló que actualmente 40 mil mujeres jefas de familia reciben 2 mil pesos mensuales, recurso que también puede destinarse a emprendimiento y capacitación.

Destacó que el programa reconoce el trabajo de las mujeres cuidadoras y les brinda herramientas para fortalecer su autonomía económica.

Somos el mejor estado de México, primer lugar en todo porque hay una sociedad trabajadora, educada y echada para adelante. Hoy por fin tienen buenos gobiernos que ayudan. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

Durante su intervención, el mandatario también resaltó las obras estratégicas que se desarrollan en Guadalupe, como la remodelación de la Línea 1 del Metro, Capullos Renace, el nuevo Hospital Infantil, la nueva Procuraduría Infantil y corredores verdes.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, agradeció el respaldo del Gobierno estatal y reconoció que, además del apoyo económico, las beneficiarias reciben acompañamiento psicológico y jurídico.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; el titular del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, Daniel Acosta; y el secretario de Educación, Juan Paura, así como diputadas, diputados y beneficiarias del programa.