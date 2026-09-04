El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron en García la entrega y retarjeteo de tarjetas del programa Ayudamos a las Mujeres, que brinda un apoyo de 2 mil pesos mensuales y permite acceder gratuitamente al transporte público después de las 10:00 horas.

Durante el evento, organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, se anunció la ampliación del programa para incorporar a mujeres jóvenes y adultas mayores de 60 años.

Samuel García y Mariana Rodríguez entregan tarjetas de Ayudamos a las Mujeres en García. (CORTESÍA )

Ayudamos a las Mujeres busca beneficiar a más de 200 mil mujeres

El gobernador, Samuel García destacó que el nuevo esquema de tarjetas permite identificar a las titulares del apoyo y garantizar que los recursos lleguen directamente a las beneficiarias.

El gobernador de Nuevo León informó que el programa también se ampliará a mujeres de 60 años y más, al considerar que recibir un apoyo federal no impide que puedan acceder a los beneficios otorgados por el Gobierno estatal.

Hace unas semanas decidimos que la Constitución, que está por encima de la ley, sí nos permitía apoyar jóvenes y adultas de 60 años. Antes solamente podíamos apoyar de 18 hasta 60 [...] Pero creímos que era una desigualdad porque si bien es cierto de 60 y más ya se recibe un apoyo federal, eso no excluye ni quita que reciban el apoyo del Estado. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Por su parte, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez explicó que Ayudamos a las Mujeres surgió a partir de la necesidad de reconocer las labores que realizan las mujeres dentro de los hogares y brindarles herramientas para fortalecer su autonomía. Actualmente, 106 mil mujeres reciben el apoyo, mientras que la meta es ampliar la cobertura a más de 200 mil beneficiarias.

Sabemos perfectamente que 2 mil pesos no les van a venir a solucionar la vida. Eso lo tenemos consciente, pero sí son un respiro [ …] Usted trabajó todos los días de su vida, nada más que nadie se lo reconoce y no se remunera. Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León

García tendrá más transporte público y proyectos hidráulicos

La tarjeta Ayudamos a las Mujeres también permitirá utilizar gratuitamente camiones, Transmetros y Metro después de las 10:00 horas, aprovechando los periodos de menor demanda.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García informó que García cuenta actualmente con 340 camiones, a los que se sumaron 40 unidades durante la semana. Además, adelantó que se contempla incorporar otras 60 unidades en octubre para alcanzar una flotilla de 400 unidades destinadas al municipio.

El gobernador de Nuevo León, también planteó la construcción de parabuses con techo y la incorporación de árboles en sus alrededores.

Porque este apoyo no solo son 2 mil al mes para las mujeres, también es transporte gratuito si se usa después de las 10 de la mañana. Camiones, Transmetro y Metro. Todos somos neoloneses, tenemos derecho a los mismos camiones, tenemos derecho a tener todos los servicios. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

En materia de infraestructura, el mandatario estatal informó sobre proyectos para fortalecer el suministro de agua en García, entre ellos el cierre del anillo hidráulico mediante una obra de aproximadamente 15 kilómetros de ductos, así como la construcción de tres grandes tanques de almacenamiento.

Samuel García y Mariana Rodríguez entregan tarjetas de Ayudamos a las Mujeres en García. (CORTESÍA )

Gobierno de Nuevo León destaca apoyo a mujeres de García

Durante el evento, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, destacó que Ayudamos a las Mujeres se ha consolidado como uno de los programas de mayor importancia a nivel nacional.

El secretario de Igualdad e Inclusión señaló que el objetivo es reconocer el trabajo cotidiano de las mujeres y llevar los apoyos a los distintos municipios de Nuevo León.

García es uno de los municipios que más está creciendo, y poder estar hoy aquí ante más de 500 mujeres entregándoles este apoyo que reconoce su trabajo diario me llena de orgullo. Hoy les digo, el compromiso que tenemos es enorme y vamos a continuar llegando a todos los rincones de Nuevo León. Félix Arratia Cruz, secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León

El encuentro reunió a autoridades estatales y municipales, entre ellas Eduardo Ortegón Williamson, director general de Agua y Drenaje de Monterrey; Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente; Andrés Pintos Caballero, director general de CONALEP; y Carlos Garza Martínez, director de Emprendimiento y Economía Social de la Secretaría de Economía.

Las acciones anunciadas contemplan apoyos económicos, transporte gratuito y proyectos de infraestructura para atender las necesidades de las familias de García.