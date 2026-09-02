El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que el estado tiene todo para cerrar el 2026 como el mejor índice en seguridad de los últimos 21 años, ante los resultados históricos que se han tenido en materia de seguridad.

Durante el Nuevo León Informa, y acompañado por el secretario general de gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, el gobernador Samuel García destacó que el trabajo en conjunto de los tres niveles además no solo ha logrado que el Estado salga de la media en los homicidios por cada 100 mil habitantes, sino también logró superar la meta que se tenía y salir de los estados más violentos en este indicador, por lo que hoy se coloca en el lugar 24 con tan solo 0.36.

Estamos haciendo un gran trabajo en conjunto y logrando estos récords históricos. Nos dejaron el estado muy violento, la meta que nos propusimos hace 5 años en esta mesa de seguridad fue salir de la media. Dijimos la meta inmediata el top 10, la meta del sexenio, salir de la media. Todavía no llegamos al quinto año y vean Nuevo León pasó del cuarto al vigésimo cuarto. Entonces, hoy lo que les queremos decir es que estamos cerrando filas, estamos trabajando muy fuerte. Queremos ser el estado más seguro. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Samuel García asegura que Nuevo León pasó del cuarto al lugar 24 en homicidios. (CORTESÍA)

El gobernador de Nuevo León, señaló que la entidad busca mantener esta tendencia para concluir el año con los mejores indicadores de seguridad de las últimas dos décadas.

Vamos a trabajar muy fuerte para que esta tendencia siga para que cerremos el 2026 como el mejor año de los últimos 21 años. Nuevo León hoy tiene todo para cerrar como el mejor por año en seguridad pública de los últimos 21 años, o sea, tres sexenios y medio. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Fuerza Civil tendrá nuevos destacamentos en Nuevo León

En materia de seguridad estatal, el gobernador de Nuevo León, Samuel García destacó el fortalecimiento de la Fiscalía de Nuevo León y Fuerza Civil como parte de la estrategia para combatir la delincuencia.

Explicó que la integración de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil permitió concentrar las capacidades operativas de la corporación, mientras que la coordinación con los municipios amplió su fuerza.

El gobernador de Nuevo León también anunció nuevos destacamentos de Fuerza Civil en Linares, Mina y Parás, así como una nueva división metropolitana.

En el ámbito federal, reconoció la coordinación con el Gobierno de México y destacó la participación de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad en el aseguramiento de 210 armas.

Samuel García asegura que Nuevo León pasó del cuarto al lugar 24 en homicidios. (CORTESÍA)

¿Cómo cerró agosto en materia de seguridad en Nuevo León?

Durante la presentación de resultados, el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, informó sobre los avances de la estrategia Presencia Total y los operativos realizados durante agosto.

En el Operativo Muralla, Fuerza Civil intervino en siete ocasiones, con un saldo de 363 personas detenidas, 163 vehículos asegurados, dos de ellos con blindaje artesanal, y 40 armas de fuego retiradas de las calles.

En cuanto a la Coordinación Metropolitana, se reportó la detención de 775 personas relacionadas con delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 66 vehículos y 28 armas de fuego.

El titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, señaló que agosto cerró con el mejor resultado en materia de homicidios de las últimas dos décadas.

En apenas 2 años se ha logrado reducir un 85 por ciento la incidencia del delito de homicidio comparado contra agosto del 2026 hacia agosto del 2024. Un 48 por ciento menos si nos comparamos contra el año pasado y una reducción histórica del 75 por ciento si nos comparamos desde el 2024. Gerardo Escamilla Vargas, titular de la Nueva Fuerza Civil

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas sostuvo que los resultados permiten señalar que la violencia se ha contenido a niveles previos a la crisis de inseguridad registrada en Nuevo León en 2011.

Este es un indicador que nos permite afirmar que la violencia se ha logrado contener a niveles previos a la crisis de inseguridad que tuvo Nuevo León en el 2011. Tenemos los mejores resultados de los últimos 20 años. Gerardo Escamilla Vargas, titular de la Nueva Fuerza Civil

En cuanto a los delitos patrimoniales, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas destacó que el semáforo se encuentra en verde y que los indicadores se mantienen en una fase de contención y reducción.