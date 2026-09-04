En el marco del Día del Policía y el 15 aniversario de Fuerza Civil, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, encabezaron la entrega de ascensos y reconocimientos a elementos de la corporación.

Durante el evento, Samuel García destacó la transformación de Fuerza Civil durante su administración y aseguró que se han destinado más de 30 mil millones de pesos para fortalecer a la institución, mejorar las condiciones de sus elementos y reforzar la seguridad en Nuevo León.

Samuel García destaca inversión para fortalecer Fuerza Civil

El gobernador señaló que durante los últimos cinco años se ha trabajado en la refundación de Fuerza Civil mediante cambios en su estructura, organización y equipamiento.

Así llevamos 5 años refundando la Fuerza Civil. Desde la Constitución, desde la cabeza, desde el organigrama y desde el dinero que le hemos invertido, hoy es la mejor policía de México. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

El mandatario también reconoció el trabajo de los policías y sostuvo que su labor ha contribuido a mejorar los indicadores de seguridad del estado.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú destacó la responsabilidad que implica formar parte de Fuerza Civil y reconoció especialmente la labor de las mujeres policías, quienes además de desempeñarse como elementos de seguridad, cumplen con sus responsabilidades como madres de familia.

Samuel García y Mariana Rodríguez galardonan a Fuerza Civil. (Cortesía)

Fuerza Civil Nuevo León reconoce trayectoria y acciones meritorias

En la ceremonia se entregaron ascensos correspondientes a la Promoción 2026, así como reconocimientos por años de servicio, trayectoria y hechos meritorios.

Gerardo Escamilla Vargas, titular de la Nueva Fuerza Civil, señaló que la institución mantiene una mayor coordinación con municipios, fiscalías y autoridades federales para planear operaciones e intercambiar información.

Los reconocimientos por trayectoria y años de servicio incluyeron a subinspectores cuya labor ha contribuido a las acciones de seguridad en la zona rural, el área metropolitana y la región citrícola de Nuevo León.