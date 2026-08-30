El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, entregó el nuevo Comedor y Cocina de Capullos Renace, con el objetivo de brindar mejores condiciones a las niñas, niños y adolescentes que permanecen en este centro.

Durante la entrega, Samuel García reconoció el trabajo de Mariana Rodríguez al frente de la agenda social, particularmente en las acciones dirigidas a niñas, niños y mujeres. El gobernador destacó que la transformación de Capullos es uno de los proyectos más significativos de su administración.

Samuel García y Mariana Rodríguez avanzan con Capullos Renace

Samuel García destacó las distintas etapas que ha tenido la transformación de Capullos, desde las villas donde duermen las niñas, niños y adolescentes, así como la Villa Bebés, hasta la construcción de la escuela, jardín, cancha y el puente Capullos.

El mandatario también resaltó las obras complementarias realizadas en el centro, entre ellas el parque del agua, la nueva entrada y el estacionamiento, además del nuevo comedor y cocina que fueron entregados este sábado.

Samuel García consideró que Capullos es uno de los proyectos más importantes de su administración y señaló que, aunque le resta un año al frente del gobierno estatal, la transformación de este espacio permanecerá como uno de los trabajos más significativos de su gestión.

Samuel García entrega nuevo comedor y cocina como parte de Capullos Renace. (Cortesía )

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó que Capullos Renace no se limita a renovar las instalaciones, sino que también contempla cambios en la operación y en la atención que reciben las niñas, niños y adolescentes que viven temporalmente en el centro.

Durante la inauguración, explicó que el nuevo comedor permitirá ofrecer alimentos sanos y balanceados en condiciones adecuadas de higiene, además de contar con un espacio donde los menores puedan convivir y sentirse cuidados.

Rodríguez Cantú también reconoció al personal que participa en el proyecto por el compromiso y cariño con el que realizan sus labores. Señaló que el objetivo es que las niñas y niños tengan mejores condiciones para crecer, jugar, aprender y continuar desarrollándose.

Hoy estamos inaugurando el comedor y la cocina de Capullos, dando uno de los pasos más importantes en el renacimiento de este espacio y sobre todo en la forma en que se van reconstruyendo los sueños y las ilusiones de las niñas y niños que pasan por aquí. Marina Rodríguez, Titular de Amar a Nuevo León.

DIF Nuevo León destaca transformación de Capullos

La directora general del Sistema DIF Nuevo León, Alejandra Morales, destacó la transformación que ha tenido Capullos durante la actual administración. Señaló que anteriormente era un área descuidada y que actualmente cuenta con instalaciones dignas para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, reconoció el liderazgo de Samuel García y el trabajo de Mariana Rodríguez para colocar a las familias y a las personas en el centro de las decisiones. Consideró que la renovación de Capullos representa una muestra de esta visión.

El nuevo Comedor y Cocina de Capullos consta de dos plantas. En la planta baja se encuentra el comedor para niñas, niños y adolescentes, además de un área de lavado de acero inoxidable para el aseo de manos, cocina, barra fría y caliente, bodegas para víveres, área para lavar la loza y una oficina para el equipo de nutrición.

En la planta alta se ubican áreas para el personal, un comedor con cocineta, una terraza y una oficina destinada a coordinar el mantenimiento preventivo y atender las reparaciones necesarias en las instalaciones.