El gobernador de Nuevo León, Samuel García y TecSalud firmaron el acuerdo de colaboración Ayudamos de Corazón: Cobertura Universal para Recién Nacidos con Cardiopatías Congénitas, con el fin de brindar una atención integral especializada con sentido humano a la primera infancia.

Durante el evento, el gobernador subrayó que la iniciativa permitirá ofrecer el servicio gratuito a pacientes que no cuentan con derechohabiencia.

Como Gobierno somos los primeros en agradecer a estas instituciones que sacan la mejor versión de Nuevo León a nivel mundial, porque el Tec es reconocido a nivel mundial. De cada caso detectado, el estado va a tener la capacidad de sacar adelante el 50 o 60 por ciento de los casos, es la probabilidad, y vamos a estar enviando al TecSalud el otro 50 o 40. Samuel García, gobernador de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León precisó que con el programa se garantizará que al menos en los siguientes cinco años todos los casos que así lo requieran se atenderán sin costo en el Hospital Zambrano, es decir, se podrá salvar la vida de entre 70 a 150 niñas y niños por año.

Nuevo León y TecSalud firman acuerdo para tratar cardiopatías congénitas. (cortesía)

Atención gratuita para recién nacidos sin seguridad social

Por su parte, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, puntualizó que la administración ha apostado por priorizar a la primera infancia para brindar las condiciones necesarias para su sano desarrollo a través de estrategias de cobertura universal como contra el Cáncer y “Oye”, a las que se suma esta iniciativa.

Porque una atención oportuna puede cambiar radicalmente la historia. En países donde estas cardiopatías se detectan y atienden a tiempo, nueve de cada 10 niños han podido llegar a la edad adulta. Eso es lo que la cobertura universal para recién nacidos con cardiopatías congénitas va a ser posible, que un bebé tenga una mejor calidad de vida, que su corazón funcione, que vuelva a estar en los brazos de mamá y papá, que pueda llegar a casa y principalmente que crezca sano. Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León

Nuevo León y TecSalud firman acuerdo para tratar cardiopatías congénitas. (cortesía)

Servicios de salud realizarán detecciones tempranas para atender cardiopatías congénitas

La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquí detalló que los Servicios de Salud de Nuevo León realizarán la detección de casos de niñas y niños con sospecha de cardiopatía congénita, los cuales serán referidos al Hospital Zambrano Hellion para la intervención quirúrgica que necesiten y posteriormente serán trasladados a los hospitales de la Secretaría de Salud para continuar con su recuperación y seguimiento.

Tenemos que garantizar que después del diagnóstico exista una ruta de atención, tratamiento y seguimiento. Y eso es precisamente lo que hemos construido. Hoy firmamos un convenio que se convierte en patrimonio de todo Nuevo León. A partir de hoy las niñas y los niños que no cuentan con derechohabiencia y que presentan una cardiopatía congénita, tendrán la posibilidad de recibir la atención que necesitan en uno de los mejores hospitales del país. Alma Rosa Marroquí, secretaria de Salud en Nuevo León

Nuevo León y TecSalud firman acuerdo para tratar cardiopatías congénitas. (cortesía)

Durante la ceremonia, el rector de TecSalud, Guillermo Torre Amione, destacó la importancia de unir esfuerzos con las instituciones públicas y de la sociedad civil para transformar el panorama de la salud infantil.

Mediante el convenio, el Centro de Cardiología Pediátrica de TecSalud impulsará la detección oportuna, la intervención temprana y el seguimiento integral de los pacientes con cardiopatías congénitas a fin de mejorar su calidad de vida y reducir complicaciones a largo plazo.