El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró la primera fase del Macrocentro Comunitario y Centro de Atención Infantil Allende, con el objetivo de fortalecer la infraestructura social y ampliar la atención comunitaria en la zona norte del municipio.

El espacio beneficiará a más de 7 mil 400 habitantes y ofrecerá servicios educativos, culturales, deportivos y de prevención para las familias de Allende.

Samuel García inaugura primera fase del Macrocentro Comunitario. (cortesía )

Macrocentro Allende ofrecerá educación y talleres

Durante un recorrido por las instalaciones, Samuel García destacó que el espacio funcionará como un soporte y complemento para las niñas y niños de la zona durante el regreso a clases.

El Macrocentro contará con clases de inglés y computación, talleres de repostería, música, educación inicial, biblioteca y actividades culturales y deportivas. El gobernador, Samuel García agregó que el espacio contará con canchas, pavimentación, hospital y áreas destinadas a distintas actividades para las familias.

Además del tema de educación y de cultura, el tener un Macrocentro ayuda, porque ya vamos a tener a Fuerza Civil de planta patrullando el Macrocentro. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García inaugura primera fase del Macrocentro Comunitario. (cortesía )

Centro de Atención Infantil atenderá a 275 niñas y niños

La primera etapa del Macrocentro Comunitario y Centro de Atención Infantil Allende cuenta con tres aulas polivalentes y un auditorio destinado a talleres de oficio, arte, educación y deporte.También ofrecerá atención psicológica y orientación nutricional, además de contar con biblioteca y sala de música.

El proyecto se suma a la red de 50 espacios que opera la Secretaría de Igualdad e Inclusión en Nuevo León. Mientras que el Centro de Atención Infantil brindará atención especial a 275 niñas y niños mediante servicios de educación inicial y preescolar.

Samuel García inaugura primera fase del Macrocentro Comunitario. (cortesía )

Macrocentro tendrá presencia permanente de Fuerza Civil

Como parte de la infraestructura de atención, el espacio contará con presencia permanente de Fuerza Civil para reforzar la seguridad en la zona. También funcionará como punto de registro permanente del programa Ayudamos, mediante el cual las mujeres reciben un apoyo mensual de 2 mil pesos y transporte gratuito.

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, señaló que el proyecto busca trabajar de manera coordinada con la comunidad y el municipio de Allende para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Estamos trabajando de la mano con la comunidad, trabajando con el municipio de Allende. Promoviendo la inclusión y mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Gobierno de Nuevo León busca ampliar oportunidades

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, destacó que la recuperación de infraestructura que permaneció obsoleta durante años permitirá fortalecer el tejido social y generar oportunidades de empleo y aprendizaje para las comunidades.

El Macrocentro Allende busca concentrar distintos servicios y actividades en un mismo espacio para acercar atención educativa, cultural, deportiva y social a las familias de la zona norte del municipio.

Samuel García inaugura primera fase del Macrocentro Comunitario. (cortesía )

Durante la inauguración también estuvieron presentes el secretario de Educación, Juan Paura García; la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero; Luis Fernando Martín del Campo, director del ICIFED; y Luis Cavazos, director de FIDECITRUS.